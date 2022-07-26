Очень дорого: в Украине сумасшедшими темпами дорожает гречка

С начала 2022 года популярная крупа подорожала в рознице более чем в два раза до 100 грн за килограмм. Эксперты говорят – виноват спрос, а также импорт, объемы которого упали из-за остановки поставок из РФ и Беларуси.

В Украине летом стремительно дорожает гречка. Как сообщает minfin.com.ua, если средняя цена килограмма гречки в январе составила 40,07 грн., то в начале июля – уже 91,7 грн. Это – рост цены на 128% за шесть месяцев.

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Как выяснил Фокус, ассортимент крупы существенно сократился, а те марки, что предложены в рознице, сети предлагают по цене 88-115 грн. за кг. Например, 26 июля в "Ашане" в наличии крупа ТМ "Кожен день" за 88 грн./кг, в "Новусе" упаковка ТМ "Marka Promo" стоит 98,76 грн., в сети "АТБ" гречка ТМ "Attuale" предложена за 99,9 грн., а в "Сільпо" килограмовая упаковка ТМ "Ситий двір" стоит 99 грн.

[ + – ] В конце лета аграрии будут собирать новый урожай гречихи, то есть, в начале осени цены могут опуститься до 60-70 грн. за кг Фото: Getty Images

Эксперты уверены, что всему виной война, ажиотажный спрос, ограничение импорта (почти 22 тыс. тонн поступало из-за границы), а также истощение запасов на складах в преддверии нового урожая.

"Возрос спрос из-за паники, люди скупали большие объемы большинства круп. А торговые сети не смогли обеспечить соответствующее предложение в ответ на увеличение этого спроса", — отметил заместитель директора по научной работе Национального центра Институт аграрной экономики Николай Пугачов. По его словам, украинцы потребляют гречневую крупу в несколько раз больше, чем в других странах. Если в мире один человек ест до 1,5 кг гречки в год, то среднестатистический украинец – 3-4 кг гречневой крупы в год.

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"В последние годы в Украине аграрии наращивали посевы гречихи. Если в 2019 году отечественные фермеры отгрузили 85 тысяч тонн этой крупы, в 2021 году уже 110 тысяч тонн. Несмотря на сложную посевную в условиях войны, большое количество необрабатываемых полей, украинские аграрии засеяли достаточно гречки", — говорит Николай Пугачов.

Впрочем, по сравнению с прошлым годом, все равно урожай будет меньше на 10-15%.

"Нужно будет дождаться нового урожая. Начиная с сентября, будет стабильность цен — на уровне 65-70 грн. за килограмм гречневой крупы. Это если будут проблемы с импортом. А если обеспечим достаточно импортной крупы, цена на гречку может уменьшиться до 50 грн. за килограмм, возможно даже и меньше", – прогнозирует агроэксперт.

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Ранее Фокус отмечал, что в 2021 году 21,7 тыс. тонн гречки Украина импортировала. Из них около 13 тыс. тонн ввезли из России и Беларуси. По расчетам KSE Агроцентра, чтобы покрыть недостаток 13 тыс. тонн экспорта гречки из России и Беларуси, в Украине необходимо увеличить прошлогодние посевные площади под гречку (84 тыс. гектаров) еще на 11,5 тыс. гектаров (+13,5%).

Напомним, эксперты сообщили Фокусу, что производство гречки в Украине в 2021 году составило 106 тыс. тонн, тогда как для удовлетворения внутреннего спроса необходимо 180 тыс. тонн.