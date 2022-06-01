Уже на 67%. Почему дорожает гречка в Украине

К повышению цен на популярную в Украине крупу ведет рост спроса и остановка экспорта крупы из России и Беларуси.

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В Украине после российского вторжения обострился дефицит гречки. Популярная крупа почти исчезла с прилавков магазинов. Тем временем, на онлайн-витринах супермаркетов стоимость килограммовой упаковки гречки доходит до 90 грн. В целом, на основе информации minfin.com.ua, где ведут мониторинг цен на основные продукты питания, Фокус подсчитал, что за время войны гречка подорожала почти на 34 грн (+67%). Об этом пишет Фокус в новой статье "Гречка — на вес золота. Почему Украина может столкнуться с дефицитом крупы".

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Гречка – на вес золота. Почему Украина может столкнуться с дефицитом крупы

Эксперты считают, что рост цен на гречку объясняется недостаточными для удовлетворения внутренних потребностей площадями посевов, повышенным спросом на гречку в условиях войны и прекращением ее импорта из России и Беларуси.

Как отмечает Александр Нечипоренко, заместитель директора ННЦ "Институт аграрной экономики", производство гречки в Украине в 2021 году составило 106 тыс. тонн, тогда как для удовлетворения внутреннего спроса необходимо 180 тыс. тонн.

В 2021 году 21,7 тыс. тонн гречки Украина импортировала. Из них около 13 тыс. тонн ввезли из России и Беларуси. По расчетам KSE Агроцентра, чтобы покрыть недостаток 13 тыс. тонн экспорта гречки из России и Беларуси, в Украине необходимо увеличить прошлогодние посевные площади под гречку (84 тыс. гектаров) еще на 11,5 тыс. гектаров (+13,5%). Однако, эксперты KSE Агроцентра считают маловероятным удовлетворение подобного дефицита.

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Урожай военного времени. Накормит ли Украина себя и мир в 2022 году

Есть и более оптимистичный сценарий. По предварительным оценкам, которыми поделилась с Фокусом Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), общая площадь посевов гречихи в 2022 году может составить 80-90 тыс. гектаров, и при благоприятных погодных условиях Украина получит достаточный для внутреннего потребления урожай.

Но в любом случае, в ближайшие месяцы до поступления гречки нового урожая на рынок дефицит этой крупы будет сохраняться, а цены продолжат расти.

Ранее Фокус писал, что цены на килограммовую пачку украинской соли "Артемсоль" доходят до 95 грн, что связано с приостановкой работы крупнейшего предприятия по добыче соли, мощности которого расположены в Донецкой области. Также эксперт объяснил Фокусу, что соль в Украине стремительно дорожает из-за роста импорта.