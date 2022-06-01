Уже на 67%. Чому дорожчає гречка в Україні

До підвищення цін на популярну в Україні крупу призводить зростання попиту та зупинення експорту круп із Росії та Білорусі.

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В Україні після російського вторгнення загострився дефіцит гречки. Популярні крупи майже зникли з прилавків магазинів. Тим часом, на онлайн-вітринах супермаркетів вартість кілограму гречки сягає 90 грн. Загалом, на основі інформації minfin.com.ua, де проводять моніторинг цін на основні продукти харчування, Фокус підрахував, що за час війни гречка подорожчала майже на 34 грн (+67%). Про це пише Фокус у новій статті "Гречка — на вагу золота. Чому Україна може зіткнутися з дефіцитом крупи".

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Гречка — на вагу золота. Чому Україна може зіткнутися з дефіцитом крупи

Експерти вважають, що зростання цін на гречку пояснюється недостатніми для задоволення внутрішніх потреб площами посівів, підвищеним попитом на гречку в умовах війни та припиненням її імпорту з Росії та Білорусі.

Як зазначає Олександр Нечипоренко, заступник директора ННЦ "Інститут аграрної економіки", виробництво гречки в Україні у 2021 році склало 106 тис. тонн, тоді як для задоволення внутрішнього попиту необхідно 180 тис. тонн.

У 2021 році 21,7 тис. тонн гречки Україна імпортувала. З них приблизно 13 тис. тонн завезли з Росії та Білорусі. За розрахунками KSE Агроцентру, щоб покрити нестачу 13 тис. тонн експорту гречки з Росії та Білорусі, в Україні необхідно збільшити минулорічні посівні площі під гречку (84 тис. га) ще на 11,5 тис. га (+13,5%). Проте експерти KSE Агроцентру вважають малоймовірним задоволення такого дефіциту.

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Врожай воєнного часу. Чи нагодує Україна себе та світ у 2022 році

Є й оптимістичніший сценарій. За попередніми оцінками, якими поділилася з Фокусом Світлана Литвин, аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), загальна площа посівів гречки у 2022 році може становити 80-90 тис. гектарів, і за сприятливих погодних умов Україна отримає достатній для внутрішнього споживання врожай.

Але в будь-якому випадку, найближчими місяцями до надходження гречки нового врожаю на ринок дефіцит цієї крупи зберігатиметься, а ціни продовжать зростати.

Раніше Фокус писав, що ціни на кілограмову пачку української солі "Артемсіль" сягають 95 грн, що пов'язано з призупиненням роботи найбільшого підприємства з видобутку солі, потужності якого розташовані в Донецькій області. Також експерт пояснив Фокусу, що сіль в Україні стрімко дорожчає через зростання імпорту.