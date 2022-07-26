Дуже дорого: в Україні божевільними темпами дорожчає гречка

З початку 2022 року популярна крупа подорожчала у роздробі більш ніж удвічі до 100 грн за кілограм. Експерти кажуть — винний попит, а також імпорт, обсяги якого впали через зупинення постачання з РФ та Білорусі.

В Україні влітку стрімко дорожчає гречка. Як повідомляє minfin.com.ua, якщо середня ціна кілограма гречки у січні становила 40,07 грн, то на початку липня — вже 91,7 грн. Це зростання ціни на 128% за шість місяців.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як з'ясував Фокус, асортимент крупи суттєво скоротився, а ті марки, що запропоновані в роздріб, мережі пропонують за ціною 88-115 грн за кг. Наприклад, 26 липня в "Ашані" в наявності крупа ТМ "Кожен день" за 88 грн/кг, у "Новусі" упаковка ТМ "Marka Promo" коштує 98,76 грн, у мережі "АТБ" гречка ТМ "Attuale" запропоновано за 99,9 грн, а у "Сільпо" кілограмове пакування ТМ "Ситий двір" коштує 99 грн.

[ + – ] Наприкінці літа аграрії збиратимуть новий урожай гречки, тобто на початку осені ціни можуть опуститися до 60-70 грн за кг Фото: Getty Images

Експерти впевнені, що винна війна, ажіотажний попит, обмеження імпорту (майже 22 тис. тонн надходило з-за кордону), а також виснаження запасів на складах напередодні нового врожаю.

"Зріс попит через паніку, люди скуповували великі обсяги більшості круп. А торговельні мережі не змогли забезпечити відповідну пропозицію у відповідь на збільшення цього попиту", — зазначив заступник директора з наукової роботи Національного центру Інститут аграрної економіки Микола Пугачов. За його словами, українці споживають гречану крупу у кілька разів більше, ніж в інших країнах. Якщо у світі одна людина їсть до 1,5 кг гречки на рік, то середньостатистичний українець — 3-4 кг гречаної крупи на рік.

Важливо

Гречка — на вагу золота. Чому Україна може зіткнутися з дефіцитом крупи

"В останні роки в Україні аграрії нарощували посіви гречки. Якщо у 2019 році вітчизняні фермери відвантажили 85 тисяч тонн цієї крупи, у 2021 році вже 110 тисяч тонн. Попри складну посівну в умовах війни, велику кількість необроблених полів, українські аграрії засіяли достатньо гречки", — каже Микола Пугачов.

Втім, проти минулого року, все одно врожай буде меншим на 10-15%.

Потрібно дочекатися нового врожаю. Починаючи з вересня, буде стабільність цін — на рівні 65-70 грн за кілограм гречаної крупи. Це якщо будуть проблеми з імпортом. А якщо забезпечимо достатньо імпортної крупи, ціна на гречку може зменшитися до 50 грн за кілограм, можливо, навіть і менше”, — прогнозує агроексперт.

Важливо

ТОП-5 факторів підвищення цін в Україні влітку

Раніше Фокус зазначав, що 2021 року 21,7 тис. тонн гречки Україна імпортувала. З них близько 13 тис. тонн ввезли з Росії та Білорусі. За розрахунками KSE Агроцентру, щоб покрити нестачу 13 тис. тонн експорту гречки з Росії та Білорусі, в Україні необхідно збільшити минулорічні посівні площі під гречку (84 тис. га) ще на 11,5 тис. га (+13,5%).

Нагадаємо, експерти повідомили Фокусу, що виробництво гречки в Україні в 2021 році склало 106 тис. тонн, тоді як для задоволення внутрішнього попиту необхідно 180 тис. тонн.