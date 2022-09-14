Урожай та ціни на продукти у 2022 році: у Кабміні відповіли, чого чекати українцям

В уряді дали точний прогноз щодо того, яким буде цьогорічний урожай, і як зміняться ціни на продукти.

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У Кабінеті міністрів України очікують, що у 2022 році в Україні буде зібрано приблизно 51,9 мільйона тонн зернових, що менше за аналогічний показник 2021 року на 34,1% (торік було зібрано 86 мільйонів тонн). Про це повідомило видання "РБК-Україна", у розпорядженні якого є текст відповідного макроекономічного прогнозу Кабміну.

При цьому в уряді очікують, що у 2023 році буде зібрано ще на 6,9 відсотка менше від зернових. Таким чином, валовий збір скоротиться приблизно до 45 мільйонів тонн.

Водночас Кабмін очікує, що світові ціни на кукурудзу 2022 року зростуть на 24,7 відсотка, але після цього 2023 року впадуть на 19,7 відсотка.

При цьому світові ціни на пшеницю у 2022 році мають зрости на 30,6%, а потім впасти на 24,6% у 2023 році.

Нагадаємо, що в Україні вже зібрали 26 млн. тонн урожаю. Понад 2 мільйони тонн зерна обробили у Кіровоградській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Раніше Фокус також повідомляв, що реальний ВВП України впав майже на 40%. У серпні країна отримала прибуток за рахунок експорту зерна з портів Одеси до Європи. Відновлення економіки залежить від воєнної ситуації та швидкості отримання допомоги від партнерів.