Дефіцит не загрожує? Чи вистачить українцям пшениці у 2023 році

Посівна кампанія у 2022 році виявилася найскладнішою за всю історію незалежності України. Але зібраних зернових культур вистачить-таки для внутрішнього попиту.

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Українські аграрії у 2022 році зібрали 19,2 млн т пшениці — це більш ніж удвічі більше за обсяги річного внутрішнього споживання. Про це розповів перший заступник голови міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час пресконференції в Медіа Центрі Україна — Укрінформ.

За словами Тараса Висоцького, збір пшениці в Україні вже завершено. Також завершився збір ячменю, аграрії вже намолотили 5,5 млн тонн цієї культури. Також закінчився збір озимого ріпаку — його намолотили 3,1 млн т.

"Наше внутрішнє споживання двох сортів пшениці: фуражної та продовольчої — майже 7,5 – 8 млн тонн на рік. Тому в нас зібрано більш ніж удвічі більше, ніж наша річна потреба. Тобто жодної загрози дефіциту немає", — наголосив Тарас Висоцький.

Які проблеми на порядку денному в аграріїв України у 2022 році

Посівна-2022 стала найскладнішою за всю історію незалежності України. Заступниця директора ProAgro Information Company Марія Колесник виділяє

ТОП-5 головних проблем аграріїв:

неможливість реалізації зерна старого врожаю

наслідки війни — обстріли, мінування тощо.

брак матеріальних ресурсів через ускладнений доступ до кредитів

труднощі зі зберіганням нового врожаю

забезпечення витратними матеріалами (паливом тощо)

Водночас Кабінет Міністрів України очікує, що у 2022 році в Україні буде зібрано приблизно 51,9 мільйона тонн зернових, що менше за аналогічний показник 2021 року на 34,1% (торік було зібрано 86 мільйонів тонн). При цьому в уряді вважають, що у 2023 році буде зібрано ще на 6,9 відсотка менше від зернових. Отже, валовий збір скоротиться приблизно до 45 мільйонів тонн.

Раніше Фокус також повідомляв, що реальний ВВП України впав майже на 40%. У серпні країна отримала прибуток за рахунок експорту зерна з портів Одеси в Європу. Відновлення економіки залежить від воєнної ситуації та швидкості отримання допомоги від партнерів.