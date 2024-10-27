Картопля по 50 гривень за кілограм: у Мінагрополітики пояснили, що буде з цінами

Заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький пояснив, що в Україні зафіксували здорожчання картоплі через імпорт з Польщі та країн Прибалтики.

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Українцям не варто хвилюватися про можливе подорожчання картоплі до 50 гривень за кілограм. Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, коментуючи прогнози щодо росту цін на овоч.

Попри зниження врожайності через посуху, нинішня вартість картоплі, яка становить 25 гривень за кілограм у гурті та 30 гривень у роздрібі, вже тримається понад три тижні й, за його словами, залишиться стабільною.

Висоцький запевнив, що підстав для зростання ціни на картоплю до 50 гривень немає і назвав дві причини.

"Перша — 25-30 гривень існуюча ціна вже є абсолютно достатня, щоб покривати собівартість навіть в умовах цього зменшення врожайності. Друга — це ціна, яка дозволяє імпортувати. В нас відкрита економіка, відкритий ринок, ми надлишки експортуємо, коли дефіцит — ми імпортуємо, це абсолютно нормально", — заступник міністра.

Дефіцит покрили за рахунок імпорту з Польщі та Прибалтики, тому і зросла ціна.

"Це незначні обсяги у порівнянні з нашим виробництвом, але цих декілька десятків тисяч тонн достатньо для того, щоб стабілізувати умовно спекулятивний ріст ціни і його зупинити", — пояснив Висоцький.

При цьому він додав, що зниження ціни на картоплю не очікується, а ближче до весни вартість овоча може таки зрости через витрати на його зберігання.

Раніше аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка заявив, що картопля в українських супермаркетах цієї зими може коштувати 50-55 гривень за кілограм.

Нагадаємо, в Україні зросли ціни на молочні продукти через зниження виробництва молока та перебої з електропостачанням.

За даними Держстату, у вересні зафіксовано найвище зростання цін. Темпи інфляції на споживчому ринку зросли до 1,7%. У серпні цей показник становив 0,6%.