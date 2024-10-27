Картофель по 50 гривен за килограмм: в Минагрополитики объяснили, что будет с ценами

Заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий пояснил, что в Украине зафиксировали подорожание картофеля из-за импорта из Польши и стран Прибалтики.

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Украинцам не стоит волноваться о возможном подорожании картофеля до 50 гривен за килограмм. Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, комментируя прогнозы относительно роста цен на овощ.

Несмотря на снижение урожайности из-за засухи, нынешняя стоимость картофеля, которая составляет 25 гривен за килограмм в опте и 30 гривен в рознице, уже держится более трех недель и, по его словам, останется стабильной.

Высоцкий заверил, что оснований для роста цены на картофель до 50 гривен нет и назвал две причины.

"Первая — 25-30 гривен существующая цена уже абсолютно достаточна, чтобы покрывать себестоимость даже в условиях этого уменьшения урожайности. Вторая — это цена, которая позволяет импортировать. У нас открытая экономика, открытый рынок, мы излишки экспортируем, когда дефицит — мы импортируем, это абсолютно нормально", — заместитель министра.

Дефицит покрыли за счет импорта из Польши и Прибалтики, поэтому и выросла цена.

"Это незначительные объемы по сравнению с нашим производством, но этих нескольких десятков тысяч тонн достаточно для того, чтобы стабилизировать условно спекулятивный рост цены и его остановить", — пояснил Высоцкий.

При этом он добавил, что снижение цены на картофель не ожидается, а ближе к весне стоимость овоща может таки вырасти из-за расходов на его хранение.

Ранее аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка заявил, что картофель в украинских супермаркетах этой зимой может стоить 50-55 гривен за килограмм.

Напомним, в Украине выросли цены на молочные продукты из-за снижения производства молока и перебоев с электроснабжением.

По данным Госстата, в сентябре зафиксирован самый высокий рост цен. Темпы инфляции на потребительском рынке выросли до 1,7%. В августе этот показатель составлял 0,6%.