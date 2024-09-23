Ціни на хліб зростатимуть. Це може статися через здорожчання вартості виробництва. Фокус детально дослідив ситуацію.

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Неврожай може стати основною причиною здорожчання стратегічного продукту — хліба. Віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко попередив, що хоча різкого зростання цін на хліб найближчим часом не прогнозують, але, враховуючи тенденції, очікувати певного здорожчання все ж доводиться. Що ж відбувається і які причини впливатимуть на ціну хлібобулочних виробів?

Віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко попередив про зростання цін на хліб

Чому подорожчає хліб: експерти назвали причини

В Україні зібрали понад 35 млн тонн врожаю, намолотили 29 млн тонн зернових. Про це відзвітували у Міністерстві аграрної політики та продовольства. На продуктивність, зокрема, пізніх культур негативно вплинули посуха та аномальна спека. Для порівняння, минулого року аграрії зібрали майже вдвічі більше — 60 млн тонн зернових і зернобобових. Проте, як нагадав Фокусу економічний експерт Дмитро Чурін, в Україні вже у травні 2024-го відбулося зростання цін на окремі продукти. Йдеться і про подорожчання хліба.

В Україні зібрали понад 35 млн тонн врожаю намолотили 29 млн тонн зернових

"З початку року хлібобулочні вироби подорожчали в середньому на понад 10%. На жаль, ціни для кінцевих споживачів продовжать зростати найближчими місяцями. Передусім, новий сплеск цін зумовлений зростанням вартості електроенергії як для бізнесу, так і для населення", — сказав директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

Із економістом погоджується заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, протягом 2024 року ціни вже продемонстрували досить серйозну динаміку.

Минулого року аграрії зібрали майже вдвічі більше — 60 млн тонн зернових і зернобобових Фото: The New Yorker

"Лише за липень хліб подорожчав на 2%. Це пов'язано значною мірою із використанням енергоносіїв, залученням генераторів в роботу підприємств. Така сама ситуація в молочній галузі і загалом в тваринництві. І тенденції на осінь так само передбачатимуть такі наслідки в умовах регулярних відключень. Ми вже чуємо, що на кінець жовтня за рівня споживання і зменшення температурного режиму буде задіюватися більша генерація, отже вимкнень буде більше. Тож нам потрібно буде думати, як це замінити. Наприклад, щодо роботи магазинів, то за умов використання генератора, витрати збільшуються на понад 2-3%.І це тільки мережа. А якщо ми говоримо про виробників, то подекуди в 3-4 рази дорожчає собівартість продукції, що відповідно буде закладатися в основі ціни", — зазначив Марчук.

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Він також нагадав, що в умовах підвищення акцизів на пальне з 1 вересня і зростання цін на паливо-мастильні матеріали (для дизпалива в середньому +5%), в основу виробництва закладатимуть і цю складову.

"Я не виключаю, що осінній період ми пройдемо з показниками росту на низку продуктів в межах 10-15%", — зазначив Денис Марчук.

Віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко відзначив, що здорожчання хліба та інших хлібобулочних виробів — це наслідок здорожчання собівартості.

Здорожчання хліба та інших хлібобулочних виробів — це наслідок здорожчання собівартості

"Говорити про те, що збільшиться рентабельність, не доводиться. Вона тільки падає, бо ми не встигаємо компенсувати зростання цін на сировину здорожчанням продукції", — додав він.

За його словами, нині пекарі мають нульову рентабельність через зростання вартості сировини майже на 40% за травень-червень. Крім того, витрат додає й ситуація в енергетиці. Адже пекарі змушені працювати на генераторах, а ця електроенергія коштує у 2,5-3 рази дорожче, ніж від мережі. "Це призводить до збільшення витрат та зростання цін. Найближчим часом різкого зростання цін не буде, але, враховуючи тенденції, ми очікуємо певного здорожчання", — зазначив Тараненко.

У вересні 2024 року у магазинах пшеничний хліб (600 г) у середньому коштує близько 34 грн. У різних супермаркетах вартість коливається від 29,65 до 37,4 грн Фото: Freepik

Фокус вже писав про те, що, попри зменшення врожаю зернових, Україна прогодує себе. І передусім тому, що споживання серйозно скоротилося. Як сказала експертка Світового Банку Оксана Руженкова, держава залишає у країні сировини із запасом у кілька мільйонів. Цей запас доволі хороший, щоб хліба вистачило на всіх. Проте щодо цін, то вони дійсно можуть зрости. Одна з причин — вартість переробки.

В умовах військових ризиків їм вкрай необхідно мати кошти на проведення весняної посівної

"В умовах військових ризиків їм вкрай необхідно мати кошти на проведення весняної посівної. Так, усі бояться інфляції, перебоїв із електроенергією. Те саме борошномельне підприємство, яке відчуло подорожчання електроенергії, однозначно намагатиметься продати борошно дорожче всередині країни, бо йому теж потрібно платити зарплати, закуповувати газ, електроенергію та мати хоч якусь маржу, щоб не скорочуватися. Все це позначиться на ціні", — зауважила Оксана Руженкова.

У вересні 2024 року у магазинах пшеничний хліб (600 г) у середньому коштує близько 34 грн. У різних супермаркетах вартість коливається від 29,65 до 37,4 грн.

Зауважимо, що окрім хліба в серпні в Україні значно подорожчали яйця та овочі (на 7,1% і 5,2%).