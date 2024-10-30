Вартість гречки суттєво зросла: скільки коштуватиме крупа у магазинах

Наразі магазини реалізують минулорічні залишки гречаної крупи, тому не збільшують роздрібні ціни. Водночас переоцінка в бік подорожчання на нову партію вже робиться.

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Цього року закупівельна ціна однієї тони гречки зросла до 15 тисяч гривень, що майже удвічі більше за показники 2023 року та призведе до здорожчання крупи у роздрібній торгівлі. Про це "Укрінформу" повідомила директорка крупозаводу "Озерянка" Анна Босюк.

"Зараз ще є залишки минулорічного урожаю гречки, і фермери його притримують, очікуючи на підняття ціни, щоб дорожче її реалізувати. І якщо до початку збирання нового врожаю гречки ми купували зерно приблизно за 8-10 тис. грн/т, то зараз — це вже орієнтовно 15 тис. грн/т", — сказала Босюк.

Вона пояснила, що цього року зменшились площі, де вирощували гречку, а також було дуже посушливе літо, що вплинуло на врожай цієї культури і, відповідно, на те, що гречка подорожчала.

"Ціна на гречку зросте. Зараз її спрогнозувати важко, але орієнтуємося, що будемо її відпускати по 30-35 грн/кг, а в торгівельних мережах вона коштуватиме орієнтовно 37-40 грн", — зазначила Босюк.

За її словами, роздрібні продавці не можуть так швидко відреагувати на збільшення ціни, оскільки мають значні залишки гречки, які наразі реалізують, проте вже роблять переоцінку в бік подорожчання на нову партію.

Водночас Босюк наголосила, попри те, що гречка подорожчала, її має вистачити як для споживання всередині країни, так і для експорту.

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