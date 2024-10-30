Стоимость гречки существенно выросла: сколько будет стоить крупа в магазинах

Сейчас магазины реализуют прошлогодние остатки гречневой крупы, поэтому не увеличивают розничные цены. В то же время переоценка в сторону подорожания на новую партию уже делается.

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В этом году закупочная цена одной тонны гречки выросла до 15 тысяч гривен, что почти вдвое больше показателей 2023 года и приведет к подорожанию крупы в розничной торговле. Об этом "Укринформу" сообщила директор крупозавода "Озерянка" Анна Босюк.

"Сейчас еще есть остатки прошлогоднего урожая гречки, и фермеры его придерживают, ожидая поднятия цены, чтобы дороже ее реализовать. И если до начала уборки нового урожая гречки мы покупали зерно примерно по 8-10 тыс. грн/т, то сейчас — это уже ориентировочно 15 тыс. грн/т", — сказала Босюк.

Она пояснила, что в этом году уменьшились площади, где выращивали гречку, а также было очень засушливое лето, что повлияло на урожай этой культуры и, соответственно, на то, что гречка подорожала.

"Цена на гречку вырастет. Сейчас ее спрогнозировать трудно, но ориентируемся, что будем ее отпускать по 30-35 грн/кг, а в торговых сетях она будет стоить ориентировочно 37-40 грн", — отметила Босюк.

По ее словам, розничные продавцы не могут так быстро отреагировать на увеличение цены, поскольку имеют значительные остатки гречки, которые сейчас реализуют, однако уже делают переоценку в сторону подорожания на новую партию.

В то же время Босюк отметила, несмотря на то, что гречка подорожала, ее должно хватить как для потребления внутри страны, так и для экспорта.

Напомним, 29 октября исследовательская компания Gradus Research обнародовала результаты опроса, согласно которому украинцы стали меньше тратить на продукты.

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