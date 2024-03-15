Самая полезная каша: 5 важных причин регулярно есть гречку

Гречка является не только вкусной, но и самой полезной крупой, кроме всего прочего она не содержит глютен, поэтому полезна для людей с непереносимостью глютена. И это еще не все преимущества этой крупы.

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Гречиха выращивалась в Китае более 4500 лет назад, а в Центральную Европу она попала только в Средние века. Особая ценность гречки для здоровья установлена, благодаря ​​нескольким исследованиям. Среди наиболее важных выявленных преимуществ можно назвать пять основных, о которых пишет Fit For Fun.

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Помогает похудеть

Фото: Freepik

Исследование уже показало, что гречка помогает похудеть, благодаря содержанию сиртуина, который оказывает положительное влияние на многие внутренние органы, такие как печень, почки и желудок.

Кроме того, гречка имеет низкий гликемический индекс, который лишь минимально влияет на уровень сахара в крови и помогает дольше сохранять чувство сытости.

Защищает клетки

Гречка содержит флавоноиды, такие, как рутин и кверцетин, а также витамин Е — в 100 граммах содержится 2,1 миллиграмма витамина. Все они принадлежат к группе антиоксидантов, обеспечивающих защиту организма от свободных радикалов и, следовательно, от старения и различных болезней.

Флавоноиды, помимо прочего, оказывают положительное влияние на кровообращение. И они способны не только улучшить состояние стенок сосудов, но и положительно повлиять на кровообращение.

Укрепляет кости

Фото: Freepik

Гречка содержит много белка и обеспечивает организм всеми восемью незаменимыми аминокислотами, которые он не может производить сам. Особенно гречка богата аминокислотой лизин. Он поддерживает соединительную и мышечную ткани, укрепляет кости и участвует в жировом обмене.

Предотвращает диабет

Исследование, проведенное в Канаде, выявило связь между регулярным употреблением гречки и снижением риска развития диабета. В ходе испытаний на крысах гречневая крупа помогла снизить уровень сахара в крови животных на 12–19%.

Крепкие ногти и блестящие волосы

Фото: Freepik

Тем, кто страдает ломкостью волос и ногтей, следует чаще употреблять гречку. Она содержит кальций, магний, калий, железо, которые помогают волосам стать более сильными, крепкими и блестящими.

Из гречки можно приготовить не только классическую кашу, а даже ризотто. Однако гречку всегда следует тщательно промывать перед приготовлением, а лучше замачивать, так как она содержит фитиновую кислоту. В остальном нет никаких ограничений для употребления гречневой крупы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.