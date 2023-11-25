Ешьте чаще: 5 самых полезных круп, которые должны быть в вашем рационе, — диетолог

Овсяная, манная, рисовая, пшеничная... Любая крупа — это идеальный гарнир к мясу или рыбе, или же просто дополненнение к овощам или фруктам. Обычно мы выбираем кашу на вкус, совсем забывая о пользе. Специально для Фокуса диетолог Алина Дяченко назвала 5 самых полезных круп для здоровья.

Related video

Крупы должны быть в рационе каждого человека, который следит за своим питанием. Они являются источником необходимых питательных веществ, таких как растительный белок, углеводы, витамины группы B, железо, кальций и другие минералы, помогающие обеспечить организм необходимыми элементами для нормального функционирования. Также не стоит забывать, что они содержат значительное количество клетчатки, которая способствует нормализации работы кишечника, улучшает перистальтику и предотвращает запоры. Фокус поговорил с диетологом Алиной Дяченко и узнал, какие крупы являются самыми полезными и почему именно их стоит включать в свой рацион.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Фото: Getty Images

Крупы — это углеводы и обычно они первые попадают в немилость, когда мы пытаемся сбросить несколько лишних килограммов. Тем не менее, вы будете удивлены, что некоторые крупы являются лидерами по содержанию растительного белка и могут составить конкуренцию мясу или яйцам. Так, например, в гречке на 100 г содержится 13 г белка. Кроме этого в крупах много важных витаминов, минералов, незаменимых аминокислот, которые наш организм может получить только с продуктами питания. Поэтому не стоит недооценивать эти продукты и исключать из своего рациона. Используйте различные виды круп, чтобы получить максимальное количество питательных веществ. Итак, какие крупы входит в пятерку самых полезных.

Перловая крупа

Фото: Freepik

"Перловая крупа также содержит витамины группы B, много клетчатки и растительный белок. Кроме этого, она богата кальцием, магнием и фосфором, которые являются важными минералами для здоровья костей, зубов и мышц", — отмечает Алина Дяченко.

Перловая крупа — мощный антиоксидант, который должен присутствовать в вашем рационе на регулярной основе, особенно это касается беременных женщин и людей с высоким уровнем холестерина, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, болезнями ЖКТ.

Перловка является лидером по витаминному составу среди других круп, она содержит витамины группы B, витамины А, D, Е, РР. А еще в ней втрое больше селена, чем в рисе.

Важно

Морская, йодированная или столовая. Диетолог рассказала, какая соль самая полезная

Кукурузная крупа

"Кукурузная крупа содержит витамины группы B, в частности тиамин и ниацин, которые важны для нормального функционирования нервной системы и обмена веществ, Также витамин Е, мощный антиоксидант, который помогает защищать клетки организма от повреждений свободными радикалами. Минералы, такие как железо и цинк, которые способствуют поддержанию иммунитета и обеспечивают нормальную работу организма. Много клетчатки, которая способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта и растительный белок — важный строительный материал для тканей организма", — отмечает диетолог.

Кукурузная крупа помогает выводить из организма различные токсины и соли тяжелых металлов. Кроме этого регулярное употребление этой крупы способствует снижению "плохого" холестерина и регуляции уровня сахара в крови.

Овсяная крупа

Фото: Freepik

Овсянка — это источник сложных углеводов, которые должны составлять 50-60% калорийности рациона. Овсянка содержит жирорастворимые витамины В и Е, которые помогают сохранить молодость. Регулярное употребление цельнозерновой овсяной крупы положительно влияет на иммунитет, снижает уровень холестерина в крови и ускоряет метаболизм. Только помните, что "быстрая" овсянка такого результата не дает, нужно выбирать крупу из цельного зерна и варить не менее 20 минут.

"Овсяная крупа богата растворимыми волокнами (бета-глюканами), которые способствуют снижению уровня холестерина и поддерживают здоровье сердца. Она является ценным источником комплексных углеводов, растительного белка, витаминов группы B, в частности тиамин (В1) и рибофлавин (В2) и минералов: железа, магния, цинка", — отмечает диетолог.

Гречневая крупа

Фото: Freepik

Гречку называют королевой круп и не зря, ведь именно ее по праву можно назвать самой полезной, ведь она является лидером по содержанию полезных веществ и не содержит глютен.

"Гречневая крупа содержит рутин (витамин Р), который поддерживает здоровье сосудов и улучшает их эластичность. Она богата минералами, такими как железо, магний, кальций и фосфор. Железо необходимо для нормального функционирования кроветворной системы, магний — для работы мышц и нервной системы, а кальций и фосфор — для здоровья костей и зубов", — отмечает эксперт по питанию.

Гречка содержит множество полезных микро- и макроэлементов: витамины A, D, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9 (фолиевую кислоту), незаменимые аминокислоты, а также ряд микроэлементов, среди которых, фосфор, йод, магний, кальций, марганец, селен, медь, цинк и другие.

Нешлифованный рис

Фото: Freepik

Нешлифованный рис более калорийный, чем обычный белый, однако он содержит почти вдвое больше полезных микроэлементов — фосфора и марганца.

"Нешлифованный рис является полезным источником питательных веществ, поскольку он сохраняет внешний слой, содержащий витамины, минералы и диетические волокна, которые в процессе полировки могут быть удалены. Рис является богатым источником комплексных углеводов, обеспечивающих долговременную энергию, содержит витамины группы B (B1, B2, B3), которые поддерживают эффективный обмен веществ и нормальное функционирование нервной системы. Минералы — магний, фосфор, калий, железо, которые способствуют здоровью костей, мышц и кровеносной системы. А диетические волокна поддерживают здоровье желудочно-кишечного тракта и регулируют работу кишечника", — говорит Алина Дяченко.

Рис помогает выводить из организма лишний натрий, поэтому является полезным для нормализации обмена веществ и похудения.

Напомним, хлеб, который принесет пользу нашему организму, должен быть приготовлен из цельного зерна.

Ранее Фокус писал о том, действительно ли амарант и киноа настолько полезны, или это просто очередной модный тренд.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.