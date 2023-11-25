Їжте щодня: 5 найкорисніших круп, які завжди мають бути у вашому раціоні, — дієтолог

Вівсяна, манна, рисова, пшенична… Будь-яка крупа — це ідеальний гарнір до м'яса чи риби, або просто як доповнення до овочів чи фруктів. Зазвичай ми обираємо кашу на смак, зовсім забуваючи про користь. Спеціально для Фокуса дієтологиня Аліна Дяченко назвала 5 найкорисніших круп для здоров'я.

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Крупи повинні бути в раціоні кожної людини, яка слідкує за своїм харчуванням. Вони є джерелом необхідних поживних речовин, таких як рослинний білок, вуглеводи, вітаміни групи B, залізо, кальцій та інші мінерали, які допомагають забезпечити організм необхідними елементами для нормального функціонування. Також варто не забувати, що вони містять значну кількість клітковини, яка сприяє нормалізації роботи кишківника, покращує перистальтику та запобігає запорам. Фокус поговорив з дієтологинею Аліною Дяченко та дізнався, які крупи є найкориснішими та чому саме їх варто включати у свій раціон.

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Фото: Getty Images

Крупи — це вуглеводи і зазвичай вони перші потрапляють в немилість, коли ми намагаємось скинути кілька зайвих кілограмів. Проте, ви будете здивовані, що деякі крупи є лідерами по вмісту рослинного білка і можуть скласти конкуренцію м'ясу або яйцям. Так, наприклад, в гречці на 100 г міститься аж 13 г білка. А крім цього в крупах багато важливих вітамінів, мінералів, незамінних амінокислот, які наш організм може отримати дише з продуктами харчування. Тому не варто недооцінювати ці продукти та виключати зі свого раціону. Використовуйте різні види круп, щоб отримати максимальну кількість поживних речовин. Отже, які крупи входить у п'ятірку найкорисніших.

Перлова крупа

Фото: Freepik

"Перлова крупа також містить вітаміни групи B, багато клітковини і рослинний білок. Крім цього, вона агата на кальцій, магній та фосфор, які є важливими мінералами для здоров'я кісток, зубів та м'язів", — зазначає Аліна Дяченко.

Перлова крупа — потужний антиоксидант, який має бути присутній у вашому раціоні на регулярній основі, особливо це стосується вагітних жінок та людей з високим рівнем холестерину, ішемічною хворобою серця, атеросклерозом, хворобами ШКТ.

Перловка є лідером по вітамінному складу серед інших круп, вона містить вітаміни групи B, вітаміни А, D, Е, РР. А ще у ній втричі більше селену, ніж у рисі.

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Кукурудзяна крупа

"Кукурудзяна крупа містить вітаміни групи B, зокрема тіамін та ніацин, які важливі для нормального функціонування нервової системи та обміну речовин, Також вітамін Е, потужний антиоксидант, який допомагає захищати клітини організму від пошкоджень вільними радикалами. Мінерали, такі як залізо та цинк, які сприяють підтримці імунітету та забезпечують нормальну роботу організму. Багато клітковини, яка сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту та рослинний білок — важливий будівельний матеріал для тканин організму", — наголошує дієтологиня.

Кукурудзяна крупа допомагає виводити з організму різноманітні токсини та солі важких металів. Крім цього регулярне вживання цієї крупи сприяє зниженню "поганого" холестерину та регуляції рівня цукру в крові.

Вівсяна крупа

Фото: Freepik

Вівсянка — це джерело складних вуглеводів, які мають складати 50-60% калорійності раціону. Вівсянка містить жиророзчинні вітаміни В та Е, які допомагають зберегти молодість. Регулярне вживання цільнозернової вівсяної крупи позитивно впливає на імунітет, знижує рівень холестерину в крові та пришвидшує метаболізм. Тільки пам'ятайте, що "швидка" вівсянка такого результату не дає, потрібно обирати крупу з цільного зерна та варити не менше 20 хвилин.

"Вівсяна крупа багата розчинними волокнами (бета-глюканами), які сприяють зниженню рівня холестерину та підтримують здоров'я серця. Вона є цінним джерелом комплексних вуглеводів, рослинного білка, вітамінів групи B, зокрема тіамін (В1) та рибофлавін (В2) та мінералів: заліза, магнію, цинку", — зазначає дієтологиня.

Гречана крупа

Фото: Freepik

Гречку називають королевою круп і не дарма, адже саме її по правку можна назвати найкориснішою, адже вона є лідером по вмісту корисних речовин, та не містить глютену

"Гречана крупа містить рутин (вітамін Р), який підтримує здоров'я судин та покращує їх еластичність. Вона багата мінералами, такими як залізо, магній, кальцій та фосфор. Залізо необхідне для нормального функціонування кровотворної системи, магній — для роботи м'язів і нервової системи, а кальцій і фосфор — для здоров'я кісток та зубів", — наголошує експертка з харчування.

Гречка містить безліч корисних мікро- та макроелементів: вітаміни A, D, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9 (фолієву кислоту), незамінні амінокислоти, а також мікроелементи, серед яких, фосфор, йод, магній, кальцій, марганець, селен, мідь, цинк та інші.

Нешліфований рис

Фото: Freepik

Нешліфований рис більш калорійний, ніж звичайний білий, проте він містить майже вдвічі більше корисних мікроелементів — фосфору та марганцю.

"Нешліфований рис є корисним джерелом поживних речовин, оскільки він зберігає зовнішній шар, що містить вітаміни, мінерали та дієтичні волокна, які в процесі полірування можуть бути видалені. Він є багатим джерелом комплексних вуглеводів, що забезпечують довготривалу енергію, містить вітаміни групи B (B1, B2, B3), які підтримують ефективний обмін речовин та нормальне функціонування нервової системи. Мінерали — магній, фосфор, калій, залізо, які сприяють здоров'ю кісток, м'язів та кровоносної системи. А дієтичні волокна підтримують здоров'я шлунково-кишкового тракту та регулюють роботу кишківника", — каже Аліна Дяченко.

Рис допомагає виводити з організму зайвий натрій, тому є корисним для нормалізації обміну речовин та схуднення.

Нагадаємо, хліб, який принесе користь нашому організму, має бути приготовлений із цільного зерна.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.