Киноа, амарант, спельта. Нутрициолог объяснила, какая крупа самая полезная

Привычные перловка и кукурузная крупа уже никому не интересны, адепты здорового питания возвели в высший ранг других кулинарных игроков. Нутрициолог рассказывает Фокусу о том, действительно ли амарант и киноа настолько полезны, или это просто очередной модный тренд.

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На марафонах похудения сейчас чаще предлагают не гречку или перловку, а скорее киноа, амарант или спельту. Чем эти модные крупы лучше привычных нам продуктов, какую пользу дают организму, и стоит ли их вводить в свой рацион рассказала нутрициолог, специалист по здоровому питанию Наталья Козак.

"Говорят, если проговаривать названия этих круп над тарелкой с макаронами, организм худеет и оздоравливается быстрее. Конечно это шутка. Но киноа, амарант и спельта заняли почетное место на столах украинских зожников" — говорит нутрициолог.

Эти крупы очень хорошо сбалансированы по аминокислотному составу, являются прекрасным источником магния, фосфора, фолиевой кислоты, меди, цинка, а также растительного белка и нерастворимой клетчатки, которая заботится о живучести и производительности нашего микробиома.

Амарант

Фото: Pixabay

Амарант — это древняя крупа, которую употребляли еще племена майя. Крупа амаранта имеет ореховый привкус и чем-то напоминает булгур. В этой крупе содержится большое количество белка, витамины А, В, С и Е, а также магний, железо, цинк, кальций и другие. Она очень питательная, ее калорийность выше чем у макарон — 370 ккал на 100 г.

"Приготовленный амарант имеет высокий гликемический индекс, особенно в комбинации с молоком, что может навредить людям, имеющим диабет, лишний вес, проблемы с усвоением. Другие же исследования говорят о наличии в ней биоактивных пептидов, снижающих воспалительные маркеры и обладающих антидиабетическими свойствами. Амарант прекрасно можно вписать в свой рацион людям, не имеющим проблем с непереносимостью глютена и целиакией", — говорит нутрициолог.

Киноа

Фото: Freepik

Киноа — один из самых популярных суперфудов, он родом из Перу, где еще 5 тыс. лет до н.э. была пищей для местных жителей. Киноа в древности называли "золотым зерном", однако, это не крупа, а овощ семейства листовых, вроде шпината. Именно поэтому киноа не содержит глютена, а является богатым источником растительного белка и имеет в составе все 9 незаменимых аминокислот.

И на вкус, и по консистенции киноа напоминает нешлифованный рис и имеет непревзойденный сливочно-ореховый привкус, наверное поэтому ее и относят к крупам. В 90-х годах ученые из NASA признали киноа — идеальным питанием для астронавтов, поскольку она полностью закрывает все потребности человеческого организма в питательных веществах.

Спельта

Фото: Pixabay

Спельта — это полезный медленный углевод, который идеально подходит людям, которые следят за весом или хотят похудеть. Она долго переваривается, насыщает организм питательными веществами и дает длительное ощущение сытости. При регулярном употреблении, закрывает дефицит организма в витамине В, способствует повышению иммунитета, нормализации давления и пищеварения, а также улучшает память и концентрацию внимания. А еще нутриенты этой питательной крупы способствуют укреплению волос и ногтей, поэтому полезны для женщин.

"Что касается спельты, то это крупа из рода пшеницы. Она содержит глютен и поэтому осторожными должны быть люди, страдающие непереносимостью глютена, все остальные могут смаковать без проблем", — говорит Наталья Козак.

Что полезнее?

Фото: Freepik

"Если взглянуть на количество круп на рынке и их нутритивную ценность, можно приобрести аналоги по более доступной цене: перловка, гречка, пшено — прекрасные, не менее ценные крупы", — отмечает нутрициолог.

Пищевая ценность спельты, амаранта и киноа действительно высока, они полезны, имеют ценный питательный профиль и могут занять достойное место на вашей кухонной полке. Однако, это не значит, что другие крупы стали "плохими" и перестали быть полезными для нашего организма.

Перловка, гречневая каша, булгур и овсянка являются прекрасным источником белка, клетчатки, полезных углеводов и ценных витаминов и минералов. Если вы любите гречку, не стоит отказываться от нее, заменяя ее на амарант. "Модные" продукты могут расширить ваш рацион и гастрономический вкус, поэтому ешьте вкусно и разнообразно!

Напомним, хлеб, который принесет пользу нашему организму, должен быть приготовлен из цельного зерна.

Ранее Фокус писал о том, что аллергия и непереносимость глютена не повод отказываться от любимых блюд. Вы можете просто заменить пшеничную муку.

Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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