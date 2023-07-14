Кіноа, амарант, спельта. Нутриціологиня пояснила, яка крупа найкорисніша

Звичні перловка та кукурудзяна крупа вже нікому не цікаві, адепти здорового харчування піднесли в найвищий ранг інших кулінарних гравців. Нутриціологиня розповідає Фокусу про те, чи дійсно амарант та кіноа настільки корисні, чи це просто черговий модний тренд.

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На марафонах схуднення зараз частіше пропонують не гречку або перловку, а радше кіноа, амарант або спельту. Чим ці модні крупи кращі за звичні нам продукти, яку користь дають організму та чи варто їх вводити у свій раціон розповіла нутриціологиня, спеціалістка зі здорового харчування Наталія Козак.

"Кажуть, якщо проговорювати назви цих круп над тарілкою з макаронами, організм худне й оздоровлюється швидше. Звісно це жарт. Але кіноа, амарант та спельта зайняли почесне місце на столах українських зожників" — каже нутриціологиня.

Ці крупи дуже гарно збалансовані по амінокислотному складу, є чудовим джерелом магнію, фосфору, фолієвої кислоти, міді, цинку, а також рослинного білка та нерозчинної клітковини, яка піклується про живучість і продуктивність нашого мікробіому.

Амарант

Фото: Pixabay

Амарант — це давня крупа, яку вживали ще племена майя. Крупа амаранта має горіховий присмак та чимось нагадує булгур. У цій крупі міститься велика кількість білка, вітаміни А, В, С та Е, а також магній, залізо, цинк, кальцій та інші. Ця крупа дуже поживна, її калорійність вища ніж у макаронів – 370 ккал на 100 г.

"Приготований амарант має високий глікемічний індекс, особливо в комбінації з молоком, що може нашкодити людям, які мають діабет, зайву вагу, проблеми з засвоєнням. Інші дослідження кажуть про наявність в них біоактивних пептидів, що знижують запальні маркери та мають антидіабетичні властивості. Амарант прекрасно можна вписати у свій раціон людям, що не мають проблем з непереносимістю глютену та целіакією" — говорить нутриціологиня.

Кіноа

Фото: Freepik

Кіноа – один із найпопулярніших суперфудів, він родом з Перу, де ще 5 тис. років до н.є. був їжею для місцевих мешканців. Кіноа в давнину називали "золотим зерном", проте, це не крупа, а овоч сімейства листових, на кшталт шпинату. Саме тому кіноа не містить глютену, а є багатим джерелом рослинного білка та має велику кількість усіх 9 незамінних амінокислот.

І на смак, і за консистенцією кіноа нагадує нешліфований рис та має неперевершений вершково-горіховий присмак, напевно тому її й зараховують до круп. У 90-х роках вчені з NASA визнали кіноа – ідеальним харчуванням для астронавтів, оскільки вона повністю закриває усі потреби людського організму у поживних речовинах.

Спельта

Фото: Pixabay

Спельта – це корисний повільний вуглевод, який ідеально підходить людям, які слідкують за вагою або хочуть схуднути. Вона довго перетравлюється, насичує організм поживними речовинами та дає тривале відчуття ситості. При регулярному вживанні, закриває дефіцит організму у вітаміні В, сприяє підвищенню імунітету, нормалізації тиску та травлення, а також покращує пам’ять та концентрацію уваги. А ще нутрієнти цієї поживної крупи сприяють зміцненню волосся та нігтів, тому корисні для жінок.

"Що стосується спельти, то це крупа з роду пшениці. Вона містить глютен і тому обережними мають бути люди, які страждають на непереносимість глютену, всі інші можуть смакувати без проблем" — каже Наталія Козак.

Що корисніше?

Фото: Freepik

"Якщо поглянути на кількість круп на ринку та їх нутрітивну цінність, можна придбати аналоги за доступнішою ціною: перловка, гречка, пшоно – прекрасні, не менш цінні крупи" — зауважує нутриціологиня.

Харчова цінність спельти, амаранта та кіноа дійсно висока, вони корисні, мають цінний поживний профіль та можуть зайняти гідне місце на вашій кухонній полиці. Проте, це не означає, що інші крупи стали "поганими" та перестали бути корисними для нашого організму.

Перловка, гречана каша, булгур та вівсянка є прекрасним джерелом білка, клітковини, корисних вуглеводів та цінних вітамінів і мінералів. Якщо ви любите гречку, не варто відмовлятись від неї, замінюючи її на амарант. "Модні" продукти можуть розшити ваш раціон та гастрономічний смак, тому їжте смачно та різноманітно!

Нагадаємо, хліб, який принесе користь нашому організму, має бути приготовлений із цільного зерна.

Раніше Фокус писав про те, що алергія та непереносимість глютену не привід відмовлятися від улюблених страв. Ви можете просто замінити пшеничне борошно.

Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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