Чим замінити пшеничне борошно: 10 варіантів без глютену

Є безліч причин, через які ви можете захотіти використовувати борошно без глютену. Можливо, у вас целіакія або непереносимість глютену, або ви просто намагаєтеся дотримуватися більш здорової дієти. Для вас є варіанти!

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Алергія та непереносимість глютену не привід відмовлятися від улюблених страв. Ви можете просто замінити пшеничне борошно. Існує безліч безглютенового борошна, яке допоможе вам продовжувати насолоджуватися смачною їжею та улюбленими рецептами. Про це пише Healthier Steps.

Безглютенове борошно не містить глютену. Глютен — це білок, що зустрічається в природі в деяких злаках, таких як пшениця, жито і ячмінь. Це сполучна речовина, відповідальна за еластичність, яку ви бачите під час замішування тіста на пшеничному борошні. Без неї тісто може легко порватися. Але вихід є, перед вами 10 доступних варіантів, якими ви можете замінити пшеничне борошно.

Мигдальне борошно

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Мигдаль — це горіх, який продається практично в кожному магазині. Борошно з мигдалю також не складно знайти, або ви можете легко приготувати його самостійно.

Щоб зробити мигдальне борошно, ви повинні спочатку бланшувати горіхи, щоб видалити шкірку. Для цього, доведіть воду до кипіння, киньте туди мигдаль і накрийте кришкою рівно на одну хвилину (не залишайте їх надовго, оскільки вони можуть розмокнути). Потім злийте гарячу воду та промийте холодною, щоб зупинити процес приготування. Зніміть з горіхів шкірку і дайте їм повністю охолонути, а потім подрібніть на борошно.

Крім того, що мигдальне борошно є чудовою альтернативою звичайному білому, воно багате поживними речовинами, включно з клітковиною, марганцем, кальцієм, міддю, калієм і магнієм.

Воно менш крохмалисте й містить більше мононенасичених жирів та білків. Таким чином, мигдальне борошно — ідеальний варіант для людей, які дотримуються кето- або низьковуглеводної дієти.

Борошно із сорго

Сорго — це безглютенове й дуже поживне стародавнє зерно. Воно багате на клітковину, антиоксиданти та мінерали, такі як мідь, цинк, рибофлавін, фолієва кислота, залізо, магній і калій.

Хоча його можна використовувати як цільне зерно в різних стравах, сорго також можна перетворити на борошно. Воно є чудовим джерелом харчових волокон та антиоксидантів, таких як апігенін, галова кислота і лютеолін. Це допомагає організму боротися із окислювальним стресом та пошкодженнями, що спричиняють такі хвороби, як діабет, рак і хвороба Альцгеймера.

Ви можете використовувати борошно для приготування різних страв, включно з випічкою, кашами та соусами.

Вівсяне борошно

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Як і цілісний овес, вівсяне борошно містить розчинну та нерозчинну клітковину. Вона допомагає організму боротися з ішемічною хворобою серця та іншими серцево-судинними захворюваннями. А все через вміст бета-глюканів, які знижують рівень шкідливого холестерину. Вівсяне борошно також може бути дуже корисним для регулювання артеріального тиску і контролю рівня цукру в крові.

Як безглютеновий замінник борошна його можна використовувати в різних рецептах — приготування млинців, кексів вафель та чіпсів.

Амарантове борошно

Амарант — ще одне стародавнє зерно, яке останнім часом знову стає популярним. Це основний продукт харчування, що існував понад 8000 років тому в регіонах племен майя, інків та ацтеків. Борошно має горіховий землистий смак, який ідеально підходить для більшості страв.

Амарантове борошно дуже поживне й багате на клітковину, білок, марганець, фосфор, залізо і магній. Завдяки високому вмісту калорій, це безглютенове борошно дасть вам змогу почуватися ситим набагато довше.

Дослідження показують, що через велику кількість марганцю в борошні, воно покращує роботу мозку та захищає від неврологічних захворювань. Воно також багате антиоксидантами, такими як галова кислота, п-гідроксибензойна кислота й ванілінова кислота. Вони захищають ваше тіло від вільних радикалів, які наражають вас на рак та серцеві захворювання.

Амарантове борошно — ідеальний загущувач для супів, підлив і тушкованих страв. Якщо ви використовуєте його у випічці, використовуйте натуральну сполучну речовину, наприклад, мелений льон.

Кукурудзяне борошно

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Кукурудзяне борошно, крім своєї універсальності, є джерелом поживних речовин, таких як кальцій, залізо, вітамін А, вітамін С, тіамін, рибофлавін, ніацин і калій.

Дослідження показують, що це безглютенове борошно допомагає знизити кров'яний тиск і рівень холестерину. Це пов'язано з тим, що воно містить біологічно активні сполуки, такі як каротиноїди, лігніни та ксантофіли, які діють як антиоксиданти.

Кукурудзяне борошно з високим вмістом харчових волокон також покращує травлення і гарантує, що ваш організм зможе засвоювати поживні речовини в міру необхідності.

Борошно універсальне, з нього можна приготувати млинці, печиво, хліб, вафлі та випічку.

Борошно з арроруту

Аррорут (Maranta arundinacea) — тропічний коренеплід, що росте в Індонезії. Він містить крохмаль, схожий на маніоку, солодку картоплю, таро, картоплю і ямс. Як і більшість крохмалів, його борошно є багатим джерелом вітамінів групи В, зокрема тіаміну, ніацину, піридоксину та мінералів, таких як фосфор, залізо, мідь і магній.

Дослідження показують, що аррорут містить більше білка, ніж інші бульби, і є джерелом фолієвої кислоти, тому це чудовий продукт для жінок під час вагітності.

Борошно з аррорута, що містить понад 32% резистентного крохмалю, допомагає схуднути, довше зберігаючи відчуття ситості в шлунку. Крім того, воно містить велику кількість розчинної клітковини, яка покращує травлення й захищає вас від шлунково-кишкових захворювань, таких як запори і діарея.

Борошно є чудовим згущувачем для супів, соусів, желе і тушкованих страв.

Гречане борошно

Гречане борошно має багатий антиоксидантний профіль більший, ніж у будь-якої іншої крупи. Одним із таких антиоксидантів є рутин (кверцетин-3-рутинозид), дуже потужний флавоноїд. Крім того, що він є антиоксидантом, рутин також має протиракові та протизапальні властивості, які дуже корисні для всього організму. Гречане борошно також містить більше білка, вітамінів групи В і харчових волокон, ніж цільнозернове борошно або овес.

Додаткові дослідження показують, що гречка має низький глікемічний індекс, що передбачає мінімальний вплив на рівень цукру в крові. Крім того, високий вміст клітковини покращує баланс холестерину. Оскільки в гречці міститься велика кількість харчових волокон, це допомагає знизити рівень холестерину, підтримувати здорове серце та знизити ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань.

Борошно з тефа

Теф — це дрібнозернисте зерно з Ефіопії та Еритреї в Африці, яке традиційно використовується для приготування інджери, ефіопського хліба на заквасці. Насіння крихітне, розміром з макове насіння, та буває різних кольорів: від білого, червоного до темно-коричневого.

Борошно зі світлого насіння тефа має м'який смак, а більш темне насіння надає більш землистого відтінку. Через різноманітність кольору та смаку тефове борошно універсальне й може використовуватися в різних рецептах, включно з млинцями, хлібом, закусками та пластівцями.

Крім того, цей вид борошна містить велику кількість кальцію, білка і клітковини, які допомагають довше зберігати відчуття ситості та сприяють кращому контролю рівня цукру в крові.

Борошно тапіоки

Борошно тапіоки, також відоме як крохмаль тапіоки, витягується з кореня маніоки. Крім того, що воно не містить глютену, це борошно є джерелом кальцію, міді, фосфору та заліза. Кальцій має вирішальне значення для підтримки міцних кісток й запобігання виникненню остеопорозу.

Борошно тапіоки універсальне і підходить для різних страв. Воно легко засвоюється й ідеально підходить для людей із СПК (синдромом подразненого кишечника) та іншими проблемами травлення. Ви можете використовувати його у випічці та для загущення соусів, супів і підливок.

Борошно з коричневого рису

Борошно з коричневого рису виробляється з цільного зерна рису, з видаленням тільки неїстівного лушпиння. Воно багате поживними речовинами, включно з магнієм і вітамінами групи В. Завдяки великій кількості клітковини цей рис допомагає організму регулювати травлення, а також посилює відчуття ситості та прилив енергії.

Борошно з коричневого рису універсальне і може використовуватися в різних рецептах: випічка хліба, млинців тощо.

Нагадаємо, користь цих продуктів для здоров'я занадто переоцінена

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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