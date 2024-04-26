Спіть без одягу: 7 важливих переваг для здоров'я від сну голяка

Комусь сон оголеним може здатися нетрадиційним, але він корисний для здоров'я і може змусити вас передумати вдягати піжаму щоночі.

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Занадто тепла або незручна піжама може позбавити вас сну і змусити ворочатися всю ніч. Якщо ви належите до категорії людей, які не мерзнуть вночі, спробуйте лягти спати без одягу. Це дасть вам змогу не тільки чудово виспатися, а й дасть масу інших переваг для здоров'я. Про це пише Health Shots.

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Поліпшення якості сну

Фото: Freepik

Сон без одягу може поліпшити якість сну. Під час сну температура вашого тіла природним чином падає, а сон голяка допомагає більш ефективно регулювати цю температуру, що призводить до глибшого і спокійнішого сну. Насправді, це може навіть допомогти вам швидше заснути.

Здоров'я шкіри

Достатній сон дає змогу організму відновлювати та регенерувати клітини, зокрема клітини шкіри. Під час сну тіло виробляє колаген — білок, який зберігає шкіру пружною та еластичною. Коли ви спите оголеним, шкіра може краще дихати, що знижує ризик виникнення шкірних захворювань, таких як прищі та дерматит.

Контроль ваги

Фото: Freepik

Огляд 2020 року, опублікований Nutrients, показує, що люди, які сплять менше ніж 7 годин, найімовірніше, з часом наберуть вагу. Тому сон голяка може бути корисним для поліпшення циклу сну і зниження ваги. Він зберігає ваше тіло прохолодним та спокійним, прискорює обмін речовин і допомагає спалювати калорії під час сну.

Зниження рівня стресу

Зниження рівня стресу — ще одна важлива перевага сну оголеним. Відчуття м'якої постільної білизни на голій шкірі може викликати почуття комфорту і розслаблення, допомагаючи знизити рівень кортизолу і викликати почуття спокою. Сон оголеним також зберігає температуру тіла нижчою, що сприяє розслабленню.

Профілактика хвороб

Сон оголеним може запобігти кільком захворюванням! Наукових доказів цьому немає, але це може статися, тому що сон без одягу посилює кровотік в організмі з голови до ніг. Поліпшення кровообігу може допомогти регулювати імунну систему, знижуючи ймовірність розвитку поширених захворювань, таких як діабет та хвороби серця.

Підвищення близькості

Фото: Freepik

Крім користі для фізичного здоров'я, сон без одягу також може підвищити близькість із вашим партнером. Дослідження 2015 року, опубліковане Frontiers in Psychology, показало, що контакт шкіра до шкіри між партнерами вивільняє окситоцин, який сприяє відчуттю зв'язку і близькості. Це може навіть допомогти отримати сексуальний досвід, що задовольняє.

Користь для жіночого здоров'я

Носіння тісної спідньої білизни або піжами може створити тепле та вологе середовище, що сприяє надмірному росту бактерій і дріжджових грибків, що потенційно може призвести до таких інфекцій, як бактеріальний вагіноз або дріжджова інфекція.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.