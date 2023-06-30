Користь не доведена. Топ 7 найбільш переоцінених продуктів для здоров'я

Харчова індустрія пропонує низку продуктів, які мають супервластивості та неймовірно корисні для нашого здоров'я. Чи цінні вони насправді?

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У наші дні слово "суперфуд" асоціюється із беззаперечною користю для здоров'я певних продуктів. Але це не завжди так і користь деяких продуктів занадто переоцінена. Тож, перш ніж ви вирушите забивати свій холодильник модними смаколиками, які обіцяють зробити вас здоровішими, погляньте на ці переоцінені продукти. Про це пише realbuzz.

Ягоди годжі

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Єдина річ, в якій ягоди годжі затьмарюють інші фрукти, — це ціна, але з погляду поживної цінності вони практично нарівні з будь-якими іншими ягодами. Хоча ягоди годжі і поставлені на п'єдестал у світі здоров'я, було проведено не так багато досліджень, щоб довести, що вони корисніші для здоров'я, ніж будь-які інші ягоди. Намагайтеся їсти сезонні та широкодоступні ягоди, як-от полуниця, малина, чорниця, щоб отримати ті самі переваги для здоров'я.

Яєчні Білки

Якщо ви відокремлюєте жовток від білка яйця, то ви, по суті, вирізаєте найкращу частину. Яєчні жовтки містять дієтичний холестерин, тому деякі люди їх уникають, проте насправді вашому тілу потрібен холестерин для відновлення та побудови клітин. Дійсно, відмовившись від жовтка, ви скоротите кількість калорій, проте також втратите більшу частину поживних речовин, що містяться в яйці, включно з білком, залізом, вітамінами A, D, E, B12, селеном та фолієвою кислотою. Не відмовляйтеся від білків, просто їжте ціле яйце.

Йогурт

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Давайте прояснимо одну річ: деякі йогурти можуть бути корисними, але, на жаль, ароматизовані йогурти не потрапляють у цю категорію, оскільки вони часто містять багато доданого цукру та штучних підсолоджувачів. Натуральний йогурт є чудовим джерелом кальцію і може бути гарним способом додати пробіотики до свого раціону (для тих, у кого все гаразд із засвоєнням та перетравленням молочних продуктів). Якщо ви хочете підсолодити натуральний йогурт, просто додайте до нього будь-які натуральні ягоди або фрукти.

Сік асаї

Тривалий час люди захоплювалися перевагами цих маленьких фіолетових фруктів, але чи справді ягідний сік асаї такий корисний? Дослідження говорять, що не зовсім. Ягода в натуральному вигляді є поживним продуктом, але її важко дістати, тоді як сік асаї більш доступний. Незважаючи на деякі твердження про користь для здоров'я, дослідження засвідчили, що сік асаї досить посередній порівняно з іншими фруктами. Фактично, було виявлено, що сік ягід асаї містить менше антиоксидантів, ніж, наприклад, сік чорниці, гранатовий сік і навіть червоне вино.

Гранола

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Гранола може звучати як ідеальний варіант для сніданку, насиченого різними видами злаків, сухофруктами та горіхами, але за умови, що ця гранола дійсно корисна для здоров'я. Деякі види граноли, які ви купуєте в магазині, містять набагато більше калорій, ніж ви думаєте. Суміш цукру й олії використовується для скріплення шматочків мюслі, а в деякі пакети пластівців додано шматочки шоколаду, що також різко збільшує вміст цукру в сніданку. Замініть гранолу на звичайну тарілку каші, щоб скоротити споживання калорій та зменшити кількість цукру.

Сироп агави

Сироп агави вважається здоровою альтернативою цукру. Незважаючи на те, що сироп агави дійсно має низький глікемічний індекс, він містить велику кількість фруктози. Фруктоза природним чином міститься у фруктах і багато хто вважає її корисною, але якщо її вживати у великих кількостях, вона може стати важкою для перетравлення вашою печінкою та впливати на рівень цукру в крові. Це означає, що сироп агави також не є здоровою заміною цукру.

Смузі

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Напій, приготований із фруктів, може здатися ідеальним рішенням усіх ваших проблем зі здоров'ям. І справді, смузі може бути поживним варіантом перекусу, якщо його приготувати самостійно. Але смузі, куплені в магазині, містять рафінований цукор та сиропи. Як і у випадку з будь-якою їжею, фрукти також слід їсти в помірних кількостях, тож якщо один смузі на день допоможе вашому організму отримати потрібні йому вітаміни та поживні речовини, то три чи чотири — різко підвищать споживання цукру. Одних фруктів недостатньо для підтримки здорового харчування, і не забувайте, що фрукти також містять калорії.

Нагадаємо, малина корисна для здоров'я, оскільки є джерелом вітаміну Е, вітамінів групи В, магнію, міді, заліза і калію.

Раніше Фокус писав про те, які продукти не можна їсти на вечерю, щоб не зіпсувати свою фігуру і здоров'я

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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