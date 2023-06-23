Під забороною. 7 продуктів, які не можна їсти на вечерю

Найкраще вечеряти раніше й уникати жирних страв, продуктів, багатих на білок та вуглеводи.

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Напевно, ви чули, що "вечеря має бути легкою", "останнє приймання їжі має бути не пізніше, ніж за 3 години до сну", "ви не повинні пропускати свою вечерю"! Так-так, усі ми чули це достатню кількість разів. Але ми рідко дотримуємося цих правил. У той час як здоровий сніданок є важливим прийомом їжі, здорова вечеря не менш важлива, особливо для тих, хто намагається скинути зайві кілограми.

Наше тіло по-різному реагує на різні типи продуктів, і це може вплинути на ваше травлення, масу тіла і сон. Крім того, їжа потребує часу для перетравлення вночі. Тому те, що ви включаєте до своєї вечері, має велике значення. Про це пише Health Shots.

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Насправді, існують люди, у яких є проблема підвищеного газоутворення, кислотність, кислотний рефлюкс, печія, порушення сну, зайва вага тощо. І для них надзвичайно важливо з'їсти здорову вечерю в потрібний час. Також є кілька продуктів, вживання яких на ніч спричиняє проблеми з травленням, сном і вагою.

П. Сваті, старший дієтолог лікарні Маніпал, Віджаявада, Андхра-Прадеш, каже, що вам слід уникати важкої їжі, яка містить багато калорій. Фаст-фуд, наприклад, не можна їсти на вечерю. Це впливає на ваше здоров'я і сон.

Жирна їжа

Під час вечері вам слід уникати жирної їжі, тому що вона довше перетравлюється і сприяє відкладенню жиру в організмі.

Смажена їжа

Також на вечерю не варто обирати смажені у фритюрі продукти, як-от курячий попкорн, панір та інші, оскільки вони можуть призвести до кислотного рефлюксу.

Крохмалисті продукти

Уникайте всіх крохмалистих продуктів, особливо це стосується людей, які страждають на діабет. Вживання цих продуктів у вечірній час може призвести до високого рівня цукру та інсуліну в крові. Ці продукти метаболізуються до цукру, спалюються для отримання енергії та можуть призвести до збільшення ваги.

Гостра їжа

Також уникайте гострої їжі, особливо якщо у вас є проблеми зі шлунком і серцево-судинні захворювання. Вживання гострої їжі на ніч може спричинити печію, кислий присмак у роті, нетравлення та біль у шлунку.

Високобілкові продукти

Також слід уникати продуктів із високим вмістом білка, таких як соя та соєві продукти, оскільки іноді вони спричиняють метеоризм. А також слід виключити бобові — нут, горох, сочевицю.

Вуглеводи

Вуглеводи необхідні для отримання енергії, але у вечірній час намагайтеся не вживати продукти, що містять вуглеводи. Особливо ті, які мають високий глікемічний індекс і можуть швидко всмоктуватися в кровотік.

Солодощі

Не давайте маленьким дітям солодощі, наприклад, шоколад як частування на ніч, оскільки вони можуть спровокувати проблеми із зубами. Крім того, шоколад містить невелику кількість кофеїну, що призводить до порушень засинання або проблем зі сном.

Ба більше, якщо ви вечеряєте занадто пізно, то можете зіткнутися з низкою неприємностей:

Пізня вечеря зазвичай пов'язана зі збільшенням ваги і високим рівнем цукру в крові, оскільки обмін речовин в організмі вночі уповільнюється.

Пізній та рясний прийом їжі безпосередньо перед сном також може спричинити проблеми з напрямком кислотного рефлюксу та ерозією зубів.

У той час як важка й нездорова їжа за вечерею вже може спричинити порушення сну, пізнє приймання їжі також може погіршити якість і тривалість сну.

Вживання їжі безпосередньо перед сном пов'язане з деякими іншими ризиками для здоров'я, такими як ожиріння, серцеві захворювання та діабет.

Тому краще уникати цих продуктів під час вечері, а також не допускати пізніх прийомів їжі.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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