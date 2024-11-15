Куди люди постійно падають уві сні: учені пояснили природу незвичайного явища

Дослідники кажуть, що посмикування і відчуття падіння уві сні має одразу кілька пояснень.

Усім відоме це відчуття, коли під час засинання, ваше тіло починає смикатися без видимої на те причини. Це явище відоме, як гіпнагогічний ривок, і вчені спробували пояснити, чому воно відбувається, пише IFLScience.

Гіпнагогічні ривки являють собою мимовільне скорочення м'язів, яке відбувається, коли людина засинає. Такі скорочення м'язів можуть відбуватися по всьому тілу, але найчастіше зустрічаються в руках і ногах.

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Сила ривків також може відрізнятися, наприклад, деякі можуть бути настільки слабкими, що навіть не зможуть вас розбудити. Гіпнагогічний ривок настільки поширене явище, що за деякими оцінками, близько 80% людей відчували подібне. Також багато хто розповідає, що разом із ривком відчувають почуття падіння, бачать яскраве світло або чують гучні звуки. На щастя, таке явище вважається нешкідливим.

"Гіпнагогічний ривок — це невинне явище, яке не пов'язане з будь-якими захворюваннями. Здебільшого, вони просто дратують, особливо, коли заважають заснути", — каже фахівець зі сну доктор Радж Дасгупта з Медичної школи Кека при Університеті Південної Каліфорнії.

Попри те, що такі посмикування під час засинання дуже поширені, вчені досі не знають напевно, чому вони відбуваються.

Деякі теорії припускають, що стрес, занепокоєння, а також надмірне або пізнє вживання таких стимуляторів, як кофеїн або нікотин, можуть спричиняти посмикування. Нестача сну також може призвести до такого ж ефекту.

Серед інших причин зазвичай називають гру нашого власного мозку. Коли м'язи людини розслабляються під час засинання, мозок помилково інтерпретує це як падіння, і у відповідь на це м'язи різко скорочуються.

Гіпнагогічний ривок не вважається чимось небезпечним, тому від нього не існує жодного лікування. Але якщо реакція організму занадто бурхлива і порушує щоденний відхід до сну, тоді можна спробувати виправити ситуацію за допомогою фахівців зі сну, які можуть запропонувати різні способи зниження тривожності перед сном.

Нагадаємо, вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.