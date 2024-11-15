Куда люди постоянно падают во сне: ученые объяснили природу необычного явления

Исследователи говорят, что подергивание и ощущение падения во сне имеет сразу несколько объяснений.

Всем известно это ощущение, когда во время засыпания, ваше тело начинает дергаться без видимой на то причины. Это явление известно, как гипнагогический рывок, и ученые попытались объяснить, почему он происходит, пишет IFLScience.

Гипнагогические рывки представляют собой непроизвольное сокращение мышц, которое происходит, когда человек засыпает. Такие сокращения мышц могут происходить по всему телу, но чаще всего встречаются в руках и ногах.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сила рывков также может различаться, к примеру, некоторые могут быть настолько слабыми, что даже не смогут вас разбудить. Гипнагогический рывок настолько распространенное явление, что по некоторым оценками, около 80% людей испытывали подобное. Также многие рассказывают, что вместе с рывком ощущают чувство падения, видят яркий свет или слышат громкие звуки. К счастью, такое явления считается безвредным.

"Гипнагогический рывок – это безобидное явление, которое не связано с какими-либо заболеваниями. По большей части, они просто раздражают, особенно, когда мешают заснуть", — говорит специалист по сну доктор Радж Дасгупта из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии.

Несмотря на то, что такие подергивания во время засыпания очень распространены, ученые до сих пор не знают наверняка, почему они происходят.

Некоторые теории предполагают, что стресс, беспокойство, а также чрезмерное или позднее употребление таких стимуляторов, как кофеин или никотин, могут вызывать подергивания. Недостаток сна также может привести к такому же эффекту.

Среди других причин обычно называют игру нашего собственного мозга. Когда мышцы человека расслабляются во время засыпания, мозг ошибочно интерпретирует это как падение, и в ответ на это мышцы резко сокращаются.

Гипнагогический рывок не считается чем-то опасным, поэтому от него не существует никакого лечения. Но если реакция организма слишком бурная и нарушает ежедневный отход ко сну, тогда можно попробовать исправить ситуацию с помощью специалистов по сну, которые могут предложить разные способы снижения тревожности перед сном.

Напомним, ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.