Не лише схуднути: як правильне харчування допоможе покращити здоров'я, - дієтологиня

Здорове харчування у багатьох людей стійко асоціюється лише зі схудненням, проте у нього набагато важливіша місія — турбота про здоров'я усього організму. Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня Галина Сеник розповідає, як саме харчування впливає на функціонування усіх органів та систем.

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Зазвичай люди відмовляються від шкідливих продуктів, намагаючись позбутися зайвої ваги, або коли вже мають проблеми зі здоров'ям та зміни в дієті є приписом лікаря. Проте більшість вживають швидкоїжу, напівфабрикати, оброблені продукти та велику кількість цукру на постійній основі. Дійсно, всі продукти дають енергію, але крім енергії нам важливо отримувати якісний будівельний матеріал для організму. Фокус запитав у дієтологині Галини Сеник, як їжа впливає на наш організм, та які продукти обов'язково мають бути у вашому раціоні.

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Що необхідно організму

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"Ми маємо отримувати макронутрієнти — білки, жити, вуглеводи. Особливу увагу у цьому переліку варто звернути на жири, важливо, щоб вони були здоровими та якісними. Мова не йде про трансжири: гідрогенізований жир або маргарин, а про нерафіновані олії першого віджиму, якісні молочні жири — вершки або вершкове масло, авокадо. Також корисні жири можна отримати з несоленого сала, але в жодному разі не копченого. Цей варіант не підходить", — каже Галина Сеник.

Крім макронутрієнтів, ми маємо отримувати мікронутрієнти — вітаміни, мікроелементи, макроелементи та фітонутрієнти, які ще називають антиоксидантами або поліфенолами. Це речовини, які несуть певне функціональне навантаження для організму людини, зокрема беруть участь у процесах, що попереджають оксидативний стрес, покращують роботу органів зору, серця, мозку тощо.

Фітонутрієнти містяться у різнокольорових овочах, фруктах, ягодах, зелені. Особливо багато їх в овочах, фруктах та ягодах синіх, зелених, червоних, помаранчевих спектрів. Саме тому так важливо наповнити свій продуктовий кошик різноманітними продуктами.

Де живе енергія?

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"Навіть якщо ви не знаєте, що міститься в тому чи іншому продукті, це не означає, що він не чинить позитивний вплив на ваш організм. Так, наприклад, вітаміни групи B є обов'язковими і дуже важливими в обміні речовин, вони відповідають та допомагають в утворенні енергії, яка утворюється в мітохондріях", — каже дієтологиня.

Часто людина може скаржитися на брак енергії і причиною може бути саме робота мітохондрій, адже їхня кількість може зменшуватись, а функції слабнути. Мітохондрії є нашими електричними станціями і саме від них буде залежати, наскільки якісно та багато буде вироблятися енергія в організмі.

"Для нормального функціонування мітохондріям потрібні вуглеводи, якісні жири та достатня кількість вітамінів групи B, це теж дуже важливо. В клітину мають потрапляти поживні речовини, але люди рідко замислюються над тим, що клітинна оболонка складається з так званих фосфоліпідів, ліпопротеїдів — це жири і протеїни разом. І для того, щоб багато речовин, зокрема, водорозчинних вітамінів проникли в клітину, дуже потрібні якісні жири", — каже Галина Сеник.

Важливість збалансованого харчування

Фото: Freepik

Важливо комбінувати харчування і не захоплюватися якимись монопродуктами, не сидіти на знежирених дієтах, тому що для засвоєння жиророзчинних вітамінів D, A, К потрібні якісні жири. Якщо ви несвідомо або свідомо забираєте зі свого раціону якусь групу продуктів, це не означає, що ваше здоров'я покращиться.

"Наприклад, людина може скаржитись на знижений рівень енергії. Так, ми будемо її обстежувати, але причина може бути навіть в тому, що з віком знижується кількість мітохондрій в організмі, відповідно знижується і рівень енергії. А може бути зовсім інша причина, можливо, ця людина дотримується низьковуглеводної дієти або має надмір жирів в раціоні, або все зводиться до максимально простої групи продуктів і монопродуктів", — наголошує Галина Сеник.

Якщо у вашому харчуванні переважає м'ясо, картопля, деякі крупи і зовсім відсутні овочі, горіхи, цільнозернові крупи, то ви несвідомо заходите у дефіцит певних груп продуктів, що буде відображатись на роботі усіх внутрішніх систем організму.

"Теж саме відбувається, якщо в раціоні людини є перебір високообробленої та висококалорійної їжі, наприклад швидкоїжа, джанк фуд. Я не хочу демонізувати такі продукти, адже інколи вони можуть мати місце в раціоні людини, приблизно 20%. З 10 прийомів їжі можуть бути 1-2 прийоми не екстра здоровими, але якщо все навпаки, і в раціоні переважають піца, макарони м'яких сортів, або вівсянка швидкого приготування, ковбасні вироби, сосиски, з овочів в кращому випадку лише помідор та огірок, то автоматично буде дефіцит певної групи продуктів, що буде відображатися на обміні речовин", — каже Галина Сеник.

Якщо в раціоні не вистачає овочів та фруктів, кисломолочних продуктів, то організм намагатиметься компенсувати це. Ц може проявлятися постійним відчуттям голоду, тому людина споживатиме більшу кількість хлібобулочних виробів, щоб втамувати голод.

Дієтологиня зазначає, що це, як наслідок може призводити до набору ваги, особливо, якщо ще є генетична схильність та порушення сну, що автоматично порушує роботу всього організму.

Харчування і ШКТ

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"Робота ШКТ також буде залежати від того, що ви споживаєте. Не виключено, що в майбутньому мікробіом вважатимуть окремим органом", — каже дієтологиня.

Мікробіом — це набір мікроорганізмів, які живуть в нашому організмі, найбільше їх в кишківнику, також ще є мікробіом верхніх дихальних шляхів, мікробіом сечостатевої системи, мікробіом кишківника є переважаючим.

"Звичайно ж, мікроорганізми, які живуть в кишківнику будуть живитися тією їжею, якою годуватиме їх господар. І якщо це буде дуже бідна їжа, то відповідно і різноманіття здорових мікроорганізмів буде знижуватися", — каже Галина Сеник. "Наприклад, одному типу бактерій потрібна розчинна чи нерозчинна клітковина, тому важливо, щоб ми споживали цільнозернові нешліфовані крупи, гречка є чудовим варіантом".

Якщо у вас не має можливості споживати цільнозернові крупи, то важливо додати до раціону висівки, наприклад, вівсяні, пшеничні або насіння льону — це теж різновид клітковини, яка буде надходити в кишківник, і якою будуть харчуватися різні бактерії, що сприятиме їх розвитку та оздоровленню загальної мікрофлори кишківника.

Користь ферментованих продуктів

Такий самий вплив мають ферментовані, кисломолочні продукти, резистентний крохмаль — важливий вид клітковини, який міститься в охолодженій картоплі та в не дуже стиглих бананах. Також дуже важливі пектини, які є в печених яблуках, картоплі, гарбузі — це тип клітковини, який має сорбуючі властивості, може зв'язувати й виводити токсичні речовини та важкі метали з організму. Споживання таких продуктів автоматично сприятиме здоров'ю нашого кишківника. Доведено, що здоровий кишківник може впливати на здоров'я усього організму, на роботу психоемоційної сфери та профілактувати деменцію.

"Якщо мікрофлора кишківника порушена, це призводить до розладів шлунково-кишкового тракту. Але є така річ, як синдром надмірного бактеріального росту, який проявляється зростанням певного типу бродильної мікрофлори і людина частіше страждає, наприклад, здуттям", — каже дієтологиня. "Якщо активізується така бактерія як хелікобактер пілорі, це може призводити до виразової хвороби шлунка, ерозивного гастриту тощо. Тому так важливо насичувати свій організм потрібними здоровими продуктами, тому що вони не напряму, але автоматично закладають здоров'я всього організму"

Харчування як профілактика хвороб

Фото: Freepik

Здорове харчування не лише подарує вам гарну фігуру та самопочуття, а ще й захистить від багатьох небезпечних хвороб.

"Наприклад, стан предіабету напряму коригується харчуванням людини та залученням фізичної активності, це дуже важливо. Так само як і гіперхолестеринемія — стан, який супроводжується підвищенням холестерину. І тут теж є типи харчування, які допоможуть покращити ситуацію, наприклад. середземноморське харчування чи dush-дієта — доказові дієти, багаті зерновими, овочами, горіхам, насінням, ягодами та зеленню. Таке харчування запобігатиме стрибкам цукру в крові та сприятиме здоровому обміну жирів", — наголошує дієтологиня.

Експертка зазначає, що коли мова заходить про підвищений холестерин, предіабет або про інсулінорезистентність чи синдром полікістозних яєчників, одна із перших рекомендацій — це зміна харчування та способу життя. З цього і варто розпочинати, бо в багатьох випадках саме це буде вирішальним фактором в тому, яких результатів людині вдасться досягнути в процесі лікування.

Отже, збалансоване харчування — це важливий внесок у своє здоров'я, тому варто почати дбати про те, що саме ви їсте якомога раніше, щоб прожити довге та здорове життя.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця