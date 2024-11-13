Салат "Здоров'я": рецепт смачної страви для тих, хто на дієті

Салат заправляється грецьким йогуртом, але як альтернатива підійде й сметана.

Швидкий і легкий салат із куркою та кукурудзою, який не тільки смачний, а й корисний, — найкращий варіант страви для тих, хто стежить за своєю вагою або хоче схуднути. Перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян. Вона рекомендує готувати його в "розвантажувальні" дні.

Салат "Здоров'я"

Інгредієнти:

відварна куряча грудка — 300 г;

свіжий огірок — 1 шт;

зелене несолодке яблуко — 1 шт;

консервована кукурудза — 200 г;

натуральний грецький йогурт або сметана — 2-3 ст. л;

діжонська (зерниста) або звичайна гірчиця — 1-2 ч. л;

сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Куряче філе порізати або розділити на товсті волокна. Яблуко почистити від шкірки (на бажання, можна й залишити), порізати кубиками або соломкою. Огірок порізати так само.

У мисці для салату змішати всі інгредієнти, додати йогурт, гірчицю, сіль і перець, усе ще раз перемішати і можна подавати на стіл.

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