Салат "Здоров'я": рецепт смачної страви для тих, хто на дієті
Салат заправляється грецьким йогуртом, але як альтернатива підійде й сметана.
Швидкий і легкий салат із куркою та кукурудзою, який не тільки смачний, а й корисний, — найкращий варіант страви для тих, хто стежить за своєю вагою або хоче схуднути. Перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян. Вона рекомендує готувати його в "розвантажувальні" дні.
Салат "Здоров'я"
Інгредієнти:
- відварна куряча грудка — 300 г;
- свіжий огірок — 1 шт;
- зелене несолодке яблуко — 1 шт;
- консервована кукурудза — 200 г;
- натуральний грецький йогурт або сметана — 2-3 ст. л;
- діжонська (зерниста) або звичайна гірчиця — 1-2 ч. л;
- сіль, перець — до смаку.
Спосіб приготування:
Куряче філе порізати або розділити на товсті волокна. Яблуко почистити від шкірки (на бажання, можна й залишити), порізати кубиками або соломкою. Огірок порізати так само.
У мисці для салату змішати всі інгредієнти, додати йогурт, гірчицю, сіль і перець, усе ще раз перемішати і можна подавати на стіл.
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