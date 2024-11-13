Салат "Здоровье": рецепт вкусного блюда для тех, кто на диете
Салат заправляется греческим йогуртом, но в качестве альтернативы подойдет и сметана.
Быстрый и легкий салат с курицей и кукурузой, который не только вкусный, но и полезный, – лучший вариант блюда для тех, кто следит за своим весом или хочет похудеть. Проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян. Она рекомендует готовить его в "разгрузочные" дни.
Салат "Здоровье"
Ингредиенты:
- отварная куриная грудка — 300 гр;
- свежий огурец — 1 шт;
- зеленое несладкое яблоко — 1 шт;
- консервированная кукуруза — 200 гр;
- натуральный греческий йогурт или сметана — 2-3 ст. л;
- дижонская (зернистая) или обычная горчица — 1-2 ч. л;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Куриное филе порезать или разделить на толстые волокна. Яблоко почистить от кожуры (по желанию, можно и оставить), порезать кубиками или соломкой. Огурец порезать так же.
В миске для салата смешать все ингредиенты, добавить йогурт, горчицу, соль и перец, все еще раз перемешать и можно подавать на стол.
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