Салат из куриной печени: рецепт очень вкусного блюда

Теплый салат с куриной печенью готовится быстро и нравится даже тем, кто обычно не ест блюда из печени.

Такой теплый салат можно приготовить и даже на праздник. Он просто готовится и может стать основным блюдом. Если вы думали, что не любите блюда из куриной печени, то этот салат вам может показать ее в новом свете. Фокус расскажет, как его приготовить.

Теплый салат с печенью

Ингредиенты:

куриная печень — 500 г;

морковь — 200 г;

лук — 200 г;

соленые огурцы — 200 г;

банка консервированного зеленого горошка;

соль и перец по вкусу, майонез.

Лук разрезаем пополам, а потом еще раз пополам, и затем шинкуем четверть кольцами;

Морковь натираем на крупной терке или на терке для моркови по-корейски;

Затем, разогрейте сковороду с растительным маслом и сначала обжарьте лук до полупрозрачности. Затем добавьте натертую морковь и обжаривайте все вместе, помешивая, до мягкости моркови. Переложите пассерованные овощи в миску, пусть остывают.

В эту же сковороду отправляем куриную печень, предварительно разрезав ее на кусочки размером примерно 2-3 см.

Немного посолите и поперчите и тушите под крышкой до готовности печени. Затем снимите крышку и выпарите всю влагу, не забывайте помешивать.

Переложите печень к моркови с луком, пусть остывает.

Нарежьте маринованные, или соленые огурцы тонкой соломкой. И добавьте консервированный горошек, слив всю жидкость. Заправьте майонезом, и подсолите, если требуется.

Для подачи – переложите салат на блюдо или в красивый салатник, посыпьте свежей зеленью.

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