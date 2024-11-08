Вкусный и питательный: рецепт салата "Пражский"
Это еще одна вариация на тему популярного "Оливье". И получается также вкусно.
Салат "Пражский" готовится с зеленым горошком и отварным мясом: говядиной, или свининой. Но можно использовать и отварную птицу. Получается вкусно и сытно. И чем-то "Пражский" напоминает салат "Оливье". Фокус расскажет, как его приготовить.
Салат "Пражский"
Ингредиенты:
- мясо отварное – 200 г;
- шампиньоны свежие – 300 г;
- одна средняя луковица;
- огурцы маринованные – 200 г;
- горошек зеленый консервированный – 200 г;
- майонез, соль и перец.
Шампиньоны помойте, нарежьте кубиками. Если грибочки маленькие, то можно просто разрезать их на 4 части.
Обжарьте грибы на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом. Перекладываем в салатник.
Теперь на этой же сковороде, на этом же масле обжариваем нарезанный кубиком репчатый лук, до полупрозрачности, зажаривать сильно не надо.
Перекладываем лук к грибам. Затем нарезаем отварное мясо кубиками и отправляем к прочим ингредиентам. Добавляем зеленый горошек и нарезанные кубиками маринованные огурчики. Заправляем майонезом, солим и перчим. Салат готов!
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