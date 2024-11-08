Вкусный и питательный: рецепт салата "Пражский"

Это еще одна вариация на тему популярного "Оливье". И получается также вкусно.

Салат "Пражский" готовится с зеленым горошком и отварным мясом: говядиной, или свининой. Но можно использовать и отварную птицу. Получается вкусно и сытно. И чем-то "Пражский" напоминает салат "Оливье". Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат "Пражский"

Ингредиенты:

мясо отварное – 200 г;

шампиньоны свежие – 300 г;

одна средняя луковица;

огурцы маринованные – 200 г;

горошек зеленый консервированный – 200 г;

майонез, соль и перец.

Шампиньоны помойте, нарежьте кубиками. Если грибочки маленькие, то можно просто разрезать их на 4 части.

Обжарьте грибы на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом. Перекладываем в салатник.

Теперь на этой же сковороде, на этом же масле обжариваем нарезанный кубиком репчатый лук, до полупрозрачности, зажаривать сильно не надо.

Перекладываем лук к грибам. Затем нарезаем отварное мясо кубиками и отправляем к прочим ингредиентам. Добавляем зеленый горошек и нарезанные кубиками маринованные огурчики. Заправляем майонезом, солим и перчим. Салат готов!

Читайте также:

Салат "Курица под кайфом": как приготовить оригинальное блюдо с маком

Осеннее меню: рецепт вкусного салата с ананасами и курицей

На все случаи жизни: 20 соусов для салатов и других блюд