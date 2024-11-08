Смачний і поживний: рецепт салату "Празький"

Це ще одна варіація на тему популярного "Олів'є". І виходить також смачно.

Салат "Празький" готується із зеленим горошком і відвареним м'ясом: яловичиною або свининою. Але можна використовувати і відварну птицю. Виходить смачно і ситно. І чимось "Празький" нагадує салат "Олів'є". Фокус розповість, як його приготувати.

Салат "Празький"

Інгредієнти:

м'ясо відварне — 200 г;

печериці свіжі — 300 г;

одна середня цибулина;

огірки мариновані — 200 г;

горошок зелений консервований — 200 г;

майонез, сіль і перець.

Печериці помийте, наріжте кубиками. Якщо грибочки маленькі, то можна просто розрізати їх на 4 частини.

Обсмажте гриби на добре розігрітій сковорідці з рослинною олією. Перекладаємо в салатник.

Тепер на цій же сковорідці, на цій же олії обсмажуємо нарізану кубиком ріпчасту цибулю, до напівпрозорості, засмажувати сильно не треба.

Перекладаємо цибулю до грибів. Потім нарізаємо відварене м'ясо кубиками і відправляємо до інших інгредієнтів. Додаємо зелений горошок і нарізані кубиками мариновані огірочки. Заправляємо майонезом, солимо і перчимо. Салат готовий!

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