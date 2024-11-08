Смачний і поживний: рецепт салату "Празький"
Це ще одна варіація на тему популярного "Олів'є". І виходить також смачно.
Салат "Празький" готується із зеленим горошком і відвареним м'ясом: яловичиною або свининою. Але можна використовувати і відварну птицю. Виходить смачно і ситно. І чимось "Празький" нагадує салат "Олів'є". Фокус розповість, як його приготувати.
Салат "Празький"
Інгредієнти:
- м'ясо відварне — 200 г;
- печериці свіжі — 300 г;
- одна середня цибулина;
- огірки мариновані — 200 г;
- горошок зелений консервований — 200 г;
- майонез, сіль і перець.
Печериці помийте, наріжте кубиками. Якщо грибочки маленькі, то можна просто розрізати їх на 4 частини.
Обсмажте гриби на добре розігрітій сковорідці з рослинною олією. Перекладаємо в салатник.
Тепер на цій же сковорідці, на цій же олії обсмажуємо нарізану кубиком ріпчасту цибулю, до напівпрозорості, засмажувати сильно не треба.
Перекладаємо цибулю до грибів. Потім нарізаємо відварене м'ясо кубиками і відправляємо до інших інгредієнтів. Додаємо зелений горошок і нарізані кубиками мариновані огірочки. Заправляємо майонезом, солимо і перчимо. Салат готовий!
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