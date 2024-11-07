Салат "Курка під кайфом": як приготувати оригінальну страву з маком

Зверху цей листковий салат посипають зернятками маку. Але без цього інгредієнта цілком можна обійтися.

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Салат отримав свою провокаційну назву через мак, яким його посипають зверху. Але, якщо мак вам у салаті не подобається, без нього цілком можна обійтися. Все одно вийде смачно. Адже в цьому салаті є копчена курка та сухарики з білого хліба. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Салат "Курка під кайфом"

Інгредієнти:

копчена курка — 450 г;

помідори — 400 г;

твердий сир — 200 г;

п'ять яєць;

білий хліб (скибочки) — 6 шт;

рослинна олія — 2 ст. л.;

зерна маку — 1-2 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

свіжомелений чорний перець, копчена паприка, майонез.

Відваріть яйця круто, залийте холодною водою, очистіть від шкаралупи та відкладіть убік. Підготуйте для сухариків ароматну олію. Для цього пропустіть зубчик часнику через прес або натріть на дрібній тертці, додайте дрібку солі, свіжомелений чорний перець і копчену паприку. Влийте до часнику зі спеціями 2 ст. л. олії, добре перемішайте і дайте настоятися протягом 10-15 хвилин.

Будь-який твердий сир наріжте невеликими кубиками. На чистій сухій сковороді прогрійте мак, постійно помішуючи, до появи легкого горіхового аромату, приблизно 2 хвилини.

6 шматочків білого хліба наріжте великими кубиками, попередньо зрізавши скоринки. Процідіть через сито ароматну олію, налийте її в розігріту сковороду. Викладіть шматочки хліба і смажте до золотистого кольору, періодично струшуючи сковороду. Готові сухарики викладіть на паперовий рушник, щоб видалити надлишки олії.

Помідори розріжте навпіл, видаліть сік і насіння, наріжте кубиками середнього розміру. Так само кубиками наріжте яйця, копчену курку або курячу шинку. Якщо хочете, щоб салат був менш калорійним, візьміть відварну грудку.

Першим шаром викладіть куряче м'ясо, другим — яйця, потім помідори та сир. Кожен шар змащуйте майонезом. Перед подачею викладіть зверху сухарики, змастіть майонезом і посипте маком.

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