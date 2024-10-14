Традиційний салат із модним акцентом: рецепт крабового салату
Якщо замінити крабові палички на м'ясо краба, то може вийти цікавий салат.
Салат із крабовими паличками — один із найпопулярніших салатів на свята, особливо, коли свіжі овочі починають пропадати з прилавків. У цей салат входить також рис, але без нього можна обійтися. Все одно вийде смачно, але менш ситно. Фокус розповість, як його приготувати.
Крабовий салат
Інгредієнти:
- м'ясо краба — 140 г;
- консервована кукурудза — 100 г;
- свіжий огірок — 80 г;
- редис -50 г;
- червона цибуля — 10 г;
- одне яйце;
- жасминовий рис — 40 г;
- кінза — 5 г;
- майонез — 90 г;
- йогурт — 15 г;
- соєвий соус, шрірача, сіль.
Рис відваріть у киплячій підсоленій воді близько 15 хвилин. Злийте через сито і дайте охолонути. Наріжте огірок, редиску і варене круто яйце кубиком розміром трохи меншим за зерна кукурудзи. Цибулю наріжте дуже дрібно. Змішати всі підготовлені овочі з рисом і кукурудзою. Додайте м'ясо краба. Змішайте майонез, йогурт, соєвий соус і шрірачу. Підсоліть заправку, додайте подрібнену кінзу і все перемішайте. Салат готовий.
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