Традиційний салат із модним акцентом: рецепт крабового салату

Якщо замінити крабові палички на м'ясо краба, то може вийти цікавий салат.

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Салат із крабовими паличками — один із найпопулярніших салатів на свята, особливо, коли свіжі овочі починають пропадати з прилавків. У цей салат входить також рис, але без нього можна обійтися. Все одно вийде смачно, але менш ситно. Фокус розповість, як його приготувати.

Крабовий салат

Інгредієнти:

м'ясо краба — 140 г;

консервована кукурудза — 100 г;

свіжий огірок — 80 г;

редис -50 г;

червона цибуля — 10 г;

одне яйце;

жасминовий рис — 40 г;

кінза — 5 г;

майонез — 90 г;

йогурт — 15 г;

соєвий соус, шрірача, сіль.

Рис відваріть у киплячій підсоленій воді близько 15 хвилин. Злийте через сито і дайте охолонути. Наріжте огірок, редиску і варене круто яйце кубиком розміром трохи меншим за зерна кукурудзи. Цибулю наріжте дуже дрібно. Змішати всі підготовлені овочі з рисом і кукурудзою. Додайте м'ясо краба. Змішайте майонез, йогурт, соєвий соус і шрірачу. Підсоліть заправку, додайте подрібнену кінзу і все перемішайте. Салат готовий.

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