Традиционный салат с модным акцентом: рецепт крабового салата

Если заменить крабовые палочки на мясо краба, то может получиться интересный салат.

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Салат с крабовыми палочками – один из самых популярных салатов на праздники, особенно, когда свежие овощи начинают пропадать с прилавков. В этот салат входит также рис, но без него можно обойтись. Все равно получится вкусно, но менее сытно. Фокус расскажет, как его приготовить.

Крабовый салат

Ингредиенты:

мясо краба — 140 г;

консервированная кукуруза — 100 г;

свежий огурец — 80 г;

редис -50 г;

красный лук — 10 г;

одно яйцо;

жасминовый рис — 40 г;

кинза — 5 г;

майонез — 90 г;

йогурт — 15 г;

соевый соус, шрирача, соль.

Рис отварите в кипящей подсоленной воде около 15 минут. Слейте через сито и дайте остыть. Нарежьте огурец, редиску и вареное вкрутую яйцо кубиком размером чуть меньше зерен кукурузы. Лук нарежьте очень мелко. Смешать все подготовленные овощи с рисом и кукурузой. Добавьте мясо краба. Смешайте майонез, йогурт, соевый соус и шрирачу. Подсолите заправку, добавьте измельченную кинзу и все перемешайте. Салат готов.

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