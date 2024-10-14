Традиционный салат с модным акцентом: рецепт крабового салата
Если заменить крабовые палочки на мясо краба, то может получиться интересный салат.
Салат с крабовыми палочками – один из самых популярных салатов на праздники, особенно, когда свежие овощи начинают пропадать с прилавков. В этот салат входит также рис, но без него можно обойтись. Все равно получится вкусно, но менее сытно. Фокус расскажет, как его приготовить.
Крабовый салат
Ингредиенты:
- мясо краба — 140 г;
- консервированная кукуруза — 100 г;
- свежий огурец — 80 г;
- редис -50 г;
- красный лук — 10 г;
- одно яйцо;
- жасминовый рис — 40 г;
- кинза — 5 г;
- майонез — 90 г;
- йогурт — 15 г;
- соевый соус, шрирача, соль.
Рис отварите в кипящей подсоленной воде около 15 минут. Слейте через сито и дайте остыть. Нарежьте огурец, редиску и вареное вкрутую яйцо кубиком размером чуть меньше зерен кукурузы. Лук нарежьте очень мелко. Смешать все подготовленные овощи с рисом и кукурузой. Добавьте мясо краба. Смешайте майонез, йогурт, соевый соус и шрирачу. Подсолите заправку, добавьте измельченную кинзу и все перемешайте. Салат готов.
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