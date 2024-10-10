Удивительно свежий и вкусный: рецепт восточного салата из красной капусты

На протяжении десятилетий красную капусту мариновали в уксусе или готовили из нее салаты. Этот вам точно понравится.

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Из краснокочанной капусты можно приготовить удивительно свежий салат, наполненный восточными нотками граната, фисташек и мяты. Краснокочанная капуста хрустящая и имеет восхитительный вкус, если ее есть прямо из миски или подавать с пресным хлебом вроде лаваша. Рецептом поделились на сайте NZZ.

Восточный салат из красной капусты

Ингредиенты:

250 г краснокочанной капусты;

1 огурец;

1 красный сладкий перец;

зеленый лук;

150 г семян граната.

Для заправки:

3 столовые ложки оливкового масла;

сок 0,5 лимона;

1 столовая ложка белого винного уксуса;

1 чайная ложка меда;

2 столовые ложки гранатовой патоки (если есть);

0,5 ч. л. соли.

Для гарнира:

20 г свежего укропа;

20 г свежей мяты;

2 столовые ложки фисташек, крупно нарезанных;

2 столовые ложки кедровых орехов, крупно нарезанных;

лепешки для подачи.

Разрежьте красную капусту пополам, удалите кочерыжку, нарежьте ее ломтиками мандолиной толщиной около 4 мм, затем измельчите.

Огурец и перец разрежьте пополам, удалите семена и нарежьте кубиками как можно меньше. Зеленый лук нарезаем тонкими кольцами.

Все ингредиенты хорошо перемешайте с зернами граната.

Для соуса сложите все ингредиенты в банку для консервации, закройте и хорошо встряхните.

Аккуратно обжарьте фисташки и кедровые орехи. Мелко нарезаем листья укропа и мяты. При подаче выложите салат в большую миску, перемешайте с соусом, щедро украсьте укропом и мятой и посыпьте орехами. Подавайте с лепешками или ешьте как есть.

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