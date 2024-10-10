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Еда

Удивительно свежий и вкусный: рецепт восточного салата из красной капусты

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Фото: Freepik | Восточный салат из красной капусты

На протяжении десятилетий красную капусту мариновали в уксусе или готовили из нее салаты. Этот вам точно понравится.

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Из краснокочанной капусты можно приготовить удивительно свежий салат, наполненный восточными нотками граната, фисташек и мяты. Краснокочанная капуста хрустящая и имеет восхитительный вкус, если ее есть прямо из миски или подавать с пресным хлебом вроде лаваша. Рецептом поделились на сайте NZZ.

Восточный салат из красной капусты

Ингредиенты:

  • 250 г краснокочанной капусты;
  • 1 огурец;
  • 1 красный сладкий перец;
  • зеленый лук;
  • 150 г семян граната.

Для заправки:

  • 3 столовые ложки оливкового масла;
  • сок 0,5 лимона;
  • 1 столовая ложка белого винного уксуса;
  • 1 чайная ложка меда;
  • 2 столовые ложки гранатовой патоки (если есть);
  • 0,5 ч. л. соли.

Для гарнира:

  • 20 г свежего укропа;
  • 20 г свежей мяты;
  • 2 столовые ложки фисташек, крупно нарезанных;
  • 2 столовые ложки кедровых орехов, крупно нарезанных;
  • лепешки для подачи.

Разрежьте красную капусту пополам, удалите кочерыжку, нарежьте ее ломтиками мандолиной толщиной около 4 мм, затем измельчите.

Огурец и перец разрежьте пополам, удалите семена и нарежьте кубиками как можно меньше. Зеленый лук нарезаем тонкими кольцами.

Все ингредиенты хорошо перемешайте с зернами граната.

Для соуса сложите все ингредиенты в банку для консервации, закройте и хорошо встряхните.

Аккуратно обжарьте фисташки и кедровые орехи. Мелко нарезаем листья укропа и мяты. При подаче выложите салат в большую миску, перемешайте с соусом, щедро украсьте укропом и мятой и посыпьте орехами. Подавайте с лепешками или ешьте как есть.

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