Удивительно свежий и вкусный: рецепт восточного салата из красной капусты
На протяжении десятилетий красную капусту мариновали в уксусе или готовили из нее салаты. Этот вам точно понравится.
Из краснокочанной капусты можно приготовить удивительно свежий салат, наполненный восточными нотками граната, фисташек и мяты. Краснокочанная капуста хрустящая и имеет восхитительный вкус, если ее есть прямо из миски или подавать с пресным хлебом вроде лаваша. Рецептом поделились на сайте NZZ.
Восточный салат из красной капусты
Ингредиенты:
- 250 г краснокочанной капусты;
- 1 огурец;
- 1 красный сладкий перец;
- зеленый лук;
- 150 г семян граната.
Для заправки:
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- сок 0,5 лимона;
- 1 столовая ложка белого винного уксуса;
- 1 чайная ложка меда;
- 2 столовые ложки гранатовой патоки (если есть);
- 0,5 ч. л. соли.
Для гарнира:
- 20 г свежего укропа;
- 20 г свежей мяты;
- 2 столовые ложки фисташек, крупно нарезанных;
- 2 столовые ложки кедровых орехов, крупно нарезанных;
- лепешки для подачи.
Разрежьте красную капусту пополам, удалите кочерыжку, нарежьте ее ломтиками мандолиной толщиной около 4 мм, затем измельчите.
Огурец и перец разрежьте пополам, удалите семена и нарежьте кубиками как можно меньше. Зеленый лук нарезаем тонкими кольцами.
Все ингредиенты хорошо перемешайте с зернами граната.
Для соуса сложите все ингредиенты в банку для консервации, закройте и хорошо встряхните.
Аккуратно обжарьте фисташки и кедровые орехи. Мелко нарезаем листья укропа и мяты. При подаче выложите салат в большую миску, перемешайте с соусом, щедро украсьте укропом и мятой и посыпьте орехами. Подавайте с лепешками или ешьте как есть.
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