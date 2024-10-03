Капустный салат с вкусной заправкой: рецепт популярнейшего коул слоу

Этот американский салат завоевал популярность по всему миру. И приготовить его невероятно просто.

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Салат коул слоу (Coleslaw) – удачный рецепт из США. Его подают даже в фастфудах. И приготовить его невероятно просто: весь секрет в тонко нарезанной капусте и вкусной заправке. Рецептов коул слоу очень много, например, в него входит лук, но можно его и не класть. Или изменить рецепт заправки. Рецептом поделились на сайте Good Food.

Коул слоу с красной капустой

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 300 г;

капуста краснокочанная — 300 г;

морковка — 200 г;

кукуруза консервированная — 1 банка;

зелень (петрушка или листья сельдерея) — 1 небольшой пучок;

горчица дижонская — 2 ст. л.;

сахар — 2 ч. л.;

майонез, лимонный сок, соль.

Сначала сделайте заправку: смешайте дижонскую горчицу, лимонный сок. В процессе добавляйте понемногу сахар, хорошо перемешивая. Добавьте майонез, его можно смешать с йогуртом.

Капусту тонко нашинкуйте, чем тоньше нарежете, тем вкуснее получится салат. Немного посолите и хорошо разомните руками. Мелко нарежьте зелень. Морковку натрите на мелкой, или крупной терке.

Добавьте в салатник к капусте морковку, кукурузу и зелень, перемешайте и добавьте заправку. Салат готов.

Если вы хотите получить более пряный вкус, добавьте чуть больше горчицы и лимонного сока. А если вам нравится сливочный вариант заправки, возьмите больше йогурта.

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