Салат Нисуаз: традиционный рецепт простого и вкусного блюда

Салат Нисуаз – фирменное блюдо из французского Прованса. И он отлично подходит для летнего ужина.

Related video

Нисуаз придумали в курортной Ницце. И этот свежий и вкусный салат быстро нашел поклонников по всему миру. Кроме традиционных ингредиентов можно добавить и другие овощи, например, салат ромен, огурцы, сельдерей, но главное, чтобы они были сезонными и строго сырыми. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Зеленая фасоль и отварной картофель не допускаются, но являются частью так называемого кондильоне, типичного лигурийского блюда, очень похожего на салат Нисуаз.

Нисуаз можно подавать в качестве закуски или второго блюда с ломтиками поджаренного хлеба или хлебными палочками во время обеда или ужина в теплое время года.

Салат Нисуаз

Ингредиенты:

кочан салата латук;

помидоры черри — 250 г;

черные оливки без косточек — 80 г;

анчоусы в масле — 30 г;

4 яйца;

пучок зеленого лука;

тунец в масле — 160 г;

оливковое масло, соль, перец.

Свежий зеленый лук моем и нарезаем. Варим яйца 8 минут, считая с момента закипания воды, затем слейте воду, дайте им хорошо остыть и очистите от скорлупы. Разрежьте на четыре части.

Теперь моем помидоры черри и нарезаем пополам.

Салат моем, ломаем на не слишком мелкие кусочки и собираем в миску.

Добавляем черные оливки без косточек, нарезанные помидоры черри и нарезанные анчоусы в масле. Посыпаем зеленым луком. И добавляем тунец, слив масло.

Положите сверху яйца, приправьте небольшим количеством оливкового масла, щепоткой соли и перца. Подавайте салат на стол.

Если салат Нисуаз не приправлен, его можно хранить в холодильнике, хорошо накрыв пищевой пленкой, в течение нескольких часов.

Читайте также:

Салату "Цезарь" – 100 лет: рецепт и история традиционного мексиканского салата

Маринованные кабачки: простой рецепт вкусной закуски

Свежий и вкусный: рецепт простого салата из свеклы и тунца