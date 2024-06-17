Свежий и вкусный: рецепт простого салата из свеклы и тунца

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Свеклу можно употреблять в сыром виде, запекать и варить. И салаты с ней исключительно хороши.

Лучше всего готовить свеклу, чтобы она не потеряла красивый цвет и питательные вещества, целиком, с кожицей и частью плодоножки. И потом сможете приготовить вкусный салат со свеклой, приятную альтернативу салату Селедка под шубой. Рецептом поделились на сайте la palmera rosa.

Вам просто нужно вымыть свеклу, положить в кастрюлю, залить водой, накрыть кастрюлю и подождать, пока она станет мягкой.

После очистите свеклу, отрежьте плодоножку и храните в плотно закрывающейся посуде. Так важный ингредиент для салатов всегда будет под рукой.

Салат из свеклы и тунца

Ингредиенты:

1 килограмм картофеля;

400-500 г свеклы;

4 яйца;

180 г красного лука (одна маленькая луковица);

1 банка 220 г тунца;

400 мл майонеза (домашнего или магазинного).

Для домашнего майонеза:

1 яйцо;

1 или 2 столовые ложки лимонного сока или уксуса;

1 чайная ложка соли;

оливковое или подсолнечное масло (по необходимости).

В кастрюлю кладем всю свеклу, не очищая ее, заливаем водой, накрываем кастрюлю крышкой и варим, пока она не станет мягкой, но упругой.

Картофель очищаем, разрезаем пополам или на четвертинки, если он очень крупный, кладем в казан, заливаем водой, солим и ставим на огонь до готовности, от 20 до 30 минут в зависимости от сорта картофеля.

Отдельно варим яйца в воде, от 10 до 15 минут.

Тем временем очищаем лук, режем его брюнуазом (небольшими квадратиками) и выкладываем в миску.

С тунца сливаем масло, крошим его и добавляем в миску.

Когда свекла будет готова, слейте воду, снимите кожицу, отрежьте хвостики и нарежьте небольшими квадратиками. Добавляем остальные ингредиенты.

Картошку сливаем, ждем, пока она немного остынет, разминаем вилкой, но не делая пюре, чтобы оставались небольшие кусочки картофеля, и все перемешиваем.

Добавляем майонез по вкусу, хорошо перемешиваем и выливаем смесь в сервировочное блюдо. Украшаем сверху небольшим количеством намазанного майонеза, разрезанных на четвертинки яиц вкрутую и немного нарезанной свеклы.

Оставляем в холодильнике минимум на 3-4 часа.

Как приготовить домашний майонез

В стакан блендера добавьте яйцо, лимонный сок или уксус и соль.

Начинаем взбивать, добавляя масло понемногу, пока оно не начнет набирать объем и консистенцию.

Когда мы увидим, что он начинает густеть, пробуем и при необходимости корректируем соль и уксус.

Если вы не можете найти натуральную свеклу, вы также можете использовать уже приготовленную и упакованную в вакууме.

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