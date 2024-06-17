Свежий и вкусный: рецепт простого салата из свеклы и тунца
Свежий и вкусный: рецепт простого салата из свеклы и тунца
Свеклу можно употреблять в сыром виде, запекать и варить. И салаты с ней исключительно хороши.
Лучше всего готовить свеклу, чтобы она не потеряла красивый цвет и питательные вещества, целиком, с кожицей и частью плодоножки. И потом сможете приготовить вкусный салат со свеклой, приятную альтернативу салату Селедка под шубой. Рецептом поделились на сайте la palmera rosa.
Вам просто нужно вымыть свеклу, положить в кастрюлю, залить водой, накрыть кастрюлю и подождать, пока она станет мягкой.
После очистите свеклу, отрежьте плодоножку и храните в плотно закрывающейся посуде. Так важный ингредиент для салатов всегда будет под рукой.
Салат из свеклы и тунца
Ингредиенты:
- 1 килограмм картофеля;
- 400-500 г свеклы;
- 4 яйца;
- 180 г красного лука (одна маленькая луковица);
- 1 банка 220 г тунца;
- 400 мл майонеза (домашнего или магазинного).
Для домашнего майонеза:
- 1 яйцо;
- 1 или 2 столовые ложки лимонного сока или уксуса;
- 1 чайная ложка соли;
- оливковое или подсолнечное масло (по необходимости).
В кастрюлю кладем всю свеклу, не очищая ее, заливаем водой, накрываем кастрюлю крышкой и варим, пока она не станет мягкой, но упругой.
Картофель очищаем, разрезаем пополам или на четвертинки, если он очень крупный, кладем в казан, заливаем водой, солим и ставим на огонь до готовности, от 20 до 30 минут в зависимости от сорта картофеля.
Отдельно варим яйца в воде, от 10 до 15 минут.
Тем временем очищаем лук, режем его брюнуазом (небольшими квадратиками) и выкладываем в миску.
С тунца сливаем масло, крошим его и добавляем в миску.
Когда свекла будет готова, слейте воду, снимите кожицу, отрежьте хвостики и нарежьте небольшими квадратиками. Добавляем остальные ингредиенты.
Картошку сливаем, ждем, пока она немного остынет, разминаем вилкой, но не делая пюре, чтобы оставались небольшие кусочки картофеля, и все перемешиваем.
Добавляем майонез по вкусу, хорошо перемешиваем и выливаем смесь в сервировочное блюдо. Украшаем сверху небольшим количеством намазанного майонеза, разрезанных на четвертинки яиц вкрутую и немного нарезанной свеклы.
Оставляем в холодильнике минимум на 3-4 часа.
Как приготовить домашний майонез
В стакан блендера добавьте яйцо, лимонный сок или уксус и соль.
Начинаем взбивать, добавляя масло понемногу, пока оно не начнет набирать объем и консистенцию.
Когда мы увидим, что он начинает густеть, пробуем и при необходимости корректируем соль и уксус.
Если вы не можете найти натуральную свеклу, вы также можете использовать уже приготовленную и упакованную в вакууме.
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