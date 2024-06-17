Свіжий і смачний: рецепт простого салату з буряка і тунця.

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Буряк можна вживати в сирому вигляді, запікати і варити. І салати з ним винятково гарні.

Найкраще готувати буряк, щоб він не втратив гарний колір і поживні речовини, цілком, зі шкіркою і частиною плодоніжки. І потім зможете приготувати смачний салат із буряком, приємну альтернативу салату Оселедець під шубою. Рецептом поділилися на сайті la palmera rosa.

Вам просто потрібно вимити буряк, покласти в каструлю, залити водою, накрити каструлю і почекати, поки він стане м'яким.

Після очистіть буряк, відріжте плодоніжку і зберігайте в посуді, що щільно закривається. Так важливий інгредієнт для салатів завжди буде під рукою.

Салат із буряка і тунця

Інгредієнти:

1 кілограм картоплі;

400-500 г буряка;

4 яйця;

180 г червоної цибулі (одна маленька цибулина);

1 банка 220 г тунця;

400 мл майонезу (домашнього або магазинного).

Для домашнього майонезу:

1 яйце;

1 або 2 столові ложки лимонного соку або оцту;

1 чайна ложка солі;

оливкова або соняшникова олія (за потреби).

У каструлю кладемо весь буряк, не очищаючи його, заливаємо водою, накриваємо каструлю кришкою і варимо, поки він не стане м'яким, але пружним.

Картоплю очищаємо, розрізаємо навпіл або на четвертинки, якщо вона дуже велика, кладемо в казан, заливаємо водою, солимо і ставимо на вогонь до готовності, від 20 до 30 хвилин залежно від сорту картоплі.

Окремо варимо яйця у воді, від 10 до 15 хвилин.

Тим часом очищаємо цибулю, ріжемо її брюнуазом (невеликими квадратиками) і викладаємо в миску.

З тунця зливаємо олію, кришимо його і додаємо в миску.

Коли буряк буде готовий, злийте воду, зніміть шкірку, відріжте хвостики та наріжте невеликими квадратиками. Додаємо решту інгредієнтів.

Картоплю зливаємо, чекаємо, поки вона трохи охолоне, розминаємо виделкою, але не роблячи пюре, щоб залишалися невеликі шматочки картоплі, і все перемішуємо.

Додаємо майонез за смаком, добре перемішуємо і виливаємо суміш у сервірувальне блюдо. Прикрашаємо зверху невеликою кількістю намазаного майонезу, розрізаних на четвертинки круто зварених яєць і трохи нарізаного буряка.

Залишаємо в холодильнику мінімум на 3-4 години.

Як приготувати домашній майонез

У склянку блендера додайте яйце, лимонний сік або оцет і сіль.

Починаємо збивати, додаючи олію потроху, доки вона не почне набирати об'єм і консистенцію.

Коли ми побачимо, що він починає густіти, пробуємо і за потреби коригуємо сіль та оцет.

Якщо ви не можете знайти натуральний буряк, ви також можете використовувати вже приготований і упакований у вакуумі.

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