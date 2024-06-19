Салат Нісуаз: традиційний рецепт простої та смачної страви

Салат Нісуаз — фірмова страва з французького Провансу. І він чудово підходить для літньої вечері.

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Нісуаз придумали в курортній Ніцці. І цей свіжий і смачний салат швидко знайшов шанувальників по всьому світу. Крім традиційних інгредієнтів можна додати й інші овочі, наприклад, салат ромен, огірки, селеру, але головне, щоб вони були сезонними і строго сирими. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Зелена квасоля і відварена картопля не допускаються, але є частиною так званого кондильйоне, типової лігурійської страви, дуже схожої на салат Нісуаз.

Нісуаз можна подавати як закуску або другу страву зі скибочками підсмаженого хліба або хлібними паличками під час обіду або вечері в теплу пору року.

Салат Нісуаз

Інгредієнти:

качан салату латук;

помідори чері — 250 г;

чорні оливки без кісточок — 80 г;

анчоуси в олії — 30 г;

4 яйця;

пучок зеленої цибулі;

тунець в олії — 160 г;

оливкова олія, сіль, перець.

Свіжу зелену цибулю миємо та нарізаємо. Варимо яйця 8 хвилин, рахуючи з моменту закипання води, потім злийте воду, дайте їм добре охолонути й очистіть від шкаралупи. Розріжте на чотири частини.

Тепер миємо помідори чері та нарізаємо навпіл.

Салат миємо, ламаємо на не надто дрібні шматочки і збираємо в миску.

Додаємо чорні оливки без кісточок, нарізані помідори чері та нарізані анчоуси в олії. Посипаємо зеленою цибулею. І додаємо тунець, зливаємо олію.

Покладіть зверху яйця, приправте невеликою кількістю оливкової олії, дрібкою солі та перцю. Подавайте салат на стіл.

Якщо салат Нісуаз не приправлений, його можна зберігати в холодильнику, добре накривши харчовою плівкою, протягом кількох годин.

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