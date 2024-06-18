Салату "Цезар" — 100 років: рецепт та історія традиційного мексиканського салату

Салат "Цезар" відомий у всьому світі. Але мало хто знає, що його придумав шеф-кухар із Тіхуани 1924 року.

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Салат "Цезар" — ситний і смачний салат, винайдений 1924 року в Тіхуані, Мексика, шеф-кухарем італійського походження Чезаре Кардіні. На честь шефа салат і отримав назву. Рецептом традиційного салату поділилися на сайті Cookist.

Шеф Кардіні приготував салат із залишків, які залишилися на кухні: салат ромен, грінки, пармезан, оливкова олія, вустерширський соус і сирий яєчний жовток. Це потім салат доповнювали курячою грудкою, беконом, помідорчиками чері, вареними круто перепелиними яйцями та іншими інгредієнтами. Продається навіть фірмовий соус для салату "Цезар", уже готовий, якщо не хочеться готувати його самостійно.

Тут ми пропонуємо вам варіант із курячою грудкою-гриль, який користується особливою популярністю та любов'ю в усьому світі. Щоб подати його на стіл, просто засмажте курку на грилі та наріжте її смужками, підсмажте черствий білий хліб із невеликою кількістю олії та дрібкою солі, потім зберіть їх у миску разом із салатом і пластівцями пармезану. Усе доповнюється соусом, отриманим шляхом змішування олії, лимонного соку, краплі вустерширського соусу, солі та ложки гірчиці.

У результаті виходить смачна страва, яка ідеально підходить для легкого обіду, а також зручно брати з собою в офіс або на пікнік на свіжому повітрі.

Салат "Цезар"

Інгредієнти:

салат латук — один качан;

куряча грудка — 400 г;

черствий білий хліб — 120 г;

оливкова олія, сіль, пластівці пармезану.

Для заправки:

лимонний сік;

оливкова олія — 25 мл;

вустерський соус — 8 мл;

гірчиця — 20 г;

сіль.

Щоб приготувати салат "Цезар", спершу розберіться з куркою: наріжте грудку скибочками, викладіть на вже гарячий гриль і почекайте, поки частина, звернена догори, стане світлою. На цьому етапі переверніть курку на інший бік і дайте їй готуватися ще 3-4 хвилини. Потім наріжте її смужками і відкладіть убік.

Налийте трохи олії у велику сковорідку, додайте нарізаний кубиками черствий хліб і дрібку солі, потім підсмажте хліб, постійно помішуючи, поки він не стане золотисто-коричневим.

Подбайте про соус: зберіть у невелику миску 25 мл олії, профільтрований лимонний сік, вустерширський соус, гірчицю і сіль.

Перемішайте вінчиком або виделкою до отримання ідеальної емульсії.

На цьому етапі приступаємо до складання салату: на тарілку викладаємо попередньо промитий, обсушений і нарізаний салат, потім курку і грінки. Посипте пластівцями пармезану й акуратно перемішайте двома ложками, щоб розподілити всі інгредієнти. Полийте соусом і подавайте.

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