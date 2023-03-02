Пiсний Цезар: як приготувати популярний салат з грибами

Замінивши м'ясо курки на гриби, отримуємо варіант популярної страви на час посту

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Салат "Цезар" ми традіційно уявляємо собі з м'ясом курки. Але що робити під час посту, якщо душа просить "Цезаря", а м'яса таки не можна? Тоді на допомогу приходить рецепт, який пропонує lefood.menu — у ньому курятина замінена грибами. Ситність та сама, і правил посту дотримані. А заправити наш салат можна вегетаріанським майонезом.

Салат "Цезар" із грибами

Інгредієнти (на 2 порції)

салат латук – 200 г;

печериці – 200 г;

сухарики – 100 г;

майонез (пісний);

оливкова олія;

мускатний горіх – 0.5 ч. л.;

сіль перець

Пісний салат "Цезар" починаємо з підготовки "подушки". Руками ніжно рвемо на дрібніші частини зелений салат і укладаємо його на тарілку.

Нарiзаємо гриби на плоскі часточки. Розігріваємо сковороду та обсмажуємо гриби в оливковій олії до випаровування вологи. Солимо, перчимо, додаємо мускатний горіх. Викладаємо на тарілку обсмажені гриби та сухарики.

Поливаємо все згори вегетаріанським майонезом. Пісний салат "Цезар" готовий порадувати вас та ваших близьких!