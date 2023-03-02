Постный Цезарь. Как приготовить популярный салат с грибами

Заменив мясо курицы на грибы, получаем вариант популярного блюда на время поста.

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Салат "Цезарь" мы традиционно представляем себе с мясом курицы. Но что делать во время поста, если душа просит "Цезаря", а мяса все-таки нельзя? Тогда на выручку приходит рецепт, который предлагает lefood.menu — в нем курятина заменена грибами. Сытность та же, и правила поста соблюдены. А заправить наш салат можно вегетарианским майонезом.

Салат "Цезарь" с грибами

Ингредиенты (на 2 порции)

салат латук – 200 г;

шампиньоны – 200 г;

сухарики – 100 г;

майонез (постный);

оливковое масло;

мускатный орех – 0.5 ч. л.;

соль, перец

Постный салат "Цезарь" начинаем с подготовки "подушки". Руками нежно рвем на более мелкие части зеленый салат и укладываем его на тарелку.

Нарезаем грибы на плоские дольки. Разогреваем сковороду и обжариваем грибы в оливковом масле до испарения влаги. Солим, перчим, добавляем мускатный орех. Выкладываем на тарелку обжаренные грибы и сухарики.

Поливаем все сверху вегетарианским майонезом. Постный салат "Цезарь" готов обрадовать вас и ваших близких!