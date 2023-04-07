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Їжа

Класичний салат по-новому. Рецепт салату Цезар з лососем

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Фото: Getty Images | Салат Цезар із лососем

Салат Цезар готують у всьому світі і зараз повно оригінальних рецептів цієї смачної страви.

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Традиційно, класичний салат Цезар готують із запеченою куркою, салатом романо, сиром пармезан та смачним соусом.

У цьому салаті також завжди є крутони — підсмажені грінки з білого хліба. Фокус пропонує приготувати салат з лососем і авокадо – сучасну версію популярного салату. Соус ви можете приготувати самостійно, але якщо готуєте цей салат часто — можете купити вже готовий.

Салат Цезар з лососем та авокадо

Інгредієнти:

  • листя салату романо чи айсберг – 200 г;
  • філе лосося – 200 г;
  • одне авокадо;
  • сир пармезан — 50 г;
  • хліб білий чи багет – 100 г;
  • часник – 2 зубчики;
  • олія оливкова – 4 ст. л.;
  • лимонний сік – 2 ст. л.;
  • гірчиця діжонська — 1 ч. л.;
  • соус вустерський – 1 ч. л.;
  • одне яйце;
  • сіль перець.

Спочатку приготуйте крутони. Наріжте хліб кубиками та обсмажте на сковороді з часником та олією до золотистої скоринки.

Посолити і поперчити філе лосося і запікати в духовці при 180 градусах близько 15 хвилин. Потім поділіть його на шматочки. Також можна приготувати лосось на сковороді під закритою кришкою.

Очистіть авокадо і наріжте його часточками. Полийте їх лимонним соком, щоб не потемніли.

Приготуйте соус: змішайте оливкову олію, гірчицю, соус вустерський, сіль і перець. Окремо зваріть яйце і відокремте жовток. Розітріть його вилкою і додайте до соусу. Добре перемішайте.

Зберіть салат: викладіть на велику страву листя салату, зверху розподіліть шматочки лосося та авокадо. Посипте тертим пармезаном та крутонами. Полийте соусом. Також можна приготувати салат Цезар з грибами.