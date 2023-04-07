Классический салат по-новому. Рецепт салата Цезарь с лососем

Салат Цезарь готовят по всему миру и сейчас полно оригинальных рецептов этого вкусного блюда.

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Традиционно, классический салат Цезарь готовят с запеченной курицей, салатом романо, сыром пармезан и вкуснейшим соусом.

В этом салате также всегда есть крутоны – поджаристые гренки из белого хлеба. Фокус предлагает приготовить салат Цезарь с лососем и авокадо – современную версию популярного салата. Соус вы также можете приготовить самостоятельно, но если готовите этот салат часто – можете купить уже готовый.

Салат Цезарь с лососем и авокадо

Ингредиенты:

листья салата романо или айсберг – 200 г;

филе лосося – 200 г;

одно авокадо;

сыр пармезан – 50 г;

хлеб белый или багет – 100 г;

чеснок – 2 зубчика;

масло оливковое – 4 ст. л.;

лимонный сок – 2 ст. л.;

горчица дижонская – 1 ч. л.;

соус вустерский – 1 ч. л.;

одно яйцо;

соль, перец.

Сначала приготовьте крутоны. Нарежьте хлеб кубиками и обжарьте на сковороде с чесноком и маслом до золотистой корочки.

Посолите и поперчите филе лосося и запеките в духовке при 180 градусах около 15 минут. Потом разделите его на кусочки. Также вы можете приготовить лосось на сковороде под закрытой крышкой.

Очистите авокадо и нарежьте его дольками. Полейте их лимонным соком, чтобы не потемнели.

Приготовьте соус: смешайте оливковое масло, горчицу, вустерский соус, соль и перец. Отдельно сварите яйцо вкрутую и отделите желток. Разотрите его вилкой и добавьте к соусу. Хорошо перемешайте.

Соберите салат: выложите на большое блюдо листья салата, сверху распределите кусочки лосося и авокадо. Посыпьте тертым пармезаном и крутонами. Полейте соусом. Также вы можете приготовить салат Цезарь с грибами.