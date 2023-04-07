Классический салат по-новому. Рецепт салата Цезарь с лососем
Салат Цезарь готовят по всему миру и сейчас полно оригинальных рецептов этого вкусного блюда.
Традиционно, классический салат Цезарь готовят с запеченной курицей, салатом романо, сыром пармезан и вкуснейшим соусом.
В этом салате также всегда есть крутоны – поджаристые гренки из белого хлеба. Фокус предлагает приготовить салат Цезарь с лососем и авокадо – современную версию популярного салата. Соус вы также можете приготовить самостоятельно, но если готовите этот салат часто – можете купить уже готовый.
Салат Цезарь с лососем и авокадо
Ингредиенты:
- листья салата романо или айсберг – 200 г;
- филе лосося – 200 г;
- одно авокадо;
- сыр пармезан – 50 г;
- хлеб белый или багет – 100 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- масло оливковое – 4 ст. л.;
- лимонный сок – 2 ст. л.;
- горчица дижонская – 1 ч. л.;
- соус вустерский – 1 ч. л.;
- одно яйцо;
- соль, перец.
Сначала приготовьте крутоны. Нарежьте хлеб кубиками и обжарьте на сковороде с чесноком и маслом до золотистой корочки.
Посолите и поперчите филе лосося и запеките в духовке при 180 градусах около 15 минут. Потом разделите его на кусочки. Также вы можете приготовить лосось на сковороде под закрытой крышкой.
Очистите авокадо и нарежьте его дольками. Полейте их лимонным соком, чтобы не потемнели.
Приготовьте соус: смешайте оливковое масло, горчицу, вустерский соус, соль и перец. Отдельно сварите яйцо вкрутую и отделите желток. Разотрите его вилкой и добавьте к соусу. Хорошо перемешайте.
Соберите салат: выложите на большое блюдо листья салата, сверху распределите кусочки лосося и авокадо. Посыпьте тертым пармезаном и крутонами. Полейте соусом. Также вы можете приготовить салат Цезарь с грибами.