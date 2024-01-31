Класичний чи оновлений "Цезар": який салат обрати
Будь-який шеф-кухар скаже, що головна складова гарного салату "Цезар" — це правильний соус.
Хто не любить цей символ американської кухні! Причому незалежно від того, приготований цей салат за класичним рецептом італійця Сезара Кардіні чи вже модернізований за запитами сучасних шанувальників "Цезаря". А приготувати різні варіації цієї прекрасної страви нам допоможуть кулінари французького журналу Marie Claire.
На перший погляд, приготувати "Цезар" нескладно, до того ж додаючи в нього такі сучасні інгредієнти, як фуа-гра, лобстери, креветки, авокадо і сир рокфор. Та й у традиційному варіанті — прекрасно поєднуються салат ромен, анчоуси, яйця, грінки, сир пармезан і головна складова — соус.
Справжній рецепт соусу "Цезар"
Саме він є ключовим інгредієнтом однойменного салату, що надає йому всієї чудової смакоти і неповторного смаку. Час підготовки — 30 хвилин, час приготування — 10 хвилин.
Інгредієнти на 4 осіб:
- 2 філе анчоусів в олії;
- 2 зубчики часнику;
- 30 г каперсів (за бажанням);
- сік 1 лимона;
- 1 яйце;
- 1 яєчний жовток;
- 50 г тертого пармезану4
- 5 мл рідких вершків;
- 1 ст. л. гірчиці;
- 2 ст. л. вустерського соусу (щоб не помилитися, краще купити готовий);
- 2 ст. л. хересного оцту;
- 10 мл оливкової олії;
- сіль, перець — за смаком.В одну каструлю з киплячою водою обережно занурте яйце на 9-10 хвилин.
Зубчики часнику очистіть і подрібніть, зварене круто яйце подрібніть 1 ножем.
Помістіть зварене круто яйце в одну високу миску із сирим яєчним жовтком, гірчицею, каперсами, анчоусами, часником, вустерським соусом, оцтом, лимонним соком, сіллю і перцем. Перемішуйте 30 секунд ручним блендером, потім влийте оливкову олію, продовжуючи перемішувати.
Додайте тертий пармезан і вершки, перемішуйте ще 20 секунд, додайте трохи холодної води, якщо соус занадто густий. Помістіть соус у холодильник.
Соус без олії
А ще є соус "Цезар" вершковий, тобто соус-вінегрет, що поєднує різні інгредієнти з багатим смаком. Його автор — двозірковий мішленівський шеф-кухар Жан-Франсуа П'єж — пропонує більш здорову, але не менш смачну версію без олії. Час приготування — 5 хвилин.
Інгредієнти на 4 особи:
- 1/2 зубчика часнику;
- 1 яйце, зварене круто;
- 4 солоних філе анчоусів (знесолених);
- 1 ст. л. гірчиці;
- кілька крапель соусу табаско;
- 1 чайна ложка вустерського соусу;
- 7 ст. л. збитого сиру бланк 0% жирності;
- сік 1/2 лайма або жовтого лимона;
- сіль.
Зубчик часнику видавіть часникодавкою. Помістіть усі інгредієнти (крім лимонного соку) з половиною сиру бланк у чашу міксера. Посоліть.
Перемішуйте до отримання дуже гладкої текстури. Додайте частину бланка, що залишилася. Ще раз перемішайте. Додайте сік половини лимона і перемішайте востаннє.Важливо
Отже, справжні соуси готовий. Тепер можна й сам салат спробувати урізноманітнити. Проте почнемо з класики, замінивши, щоправда, курячу грудку на свинячу грудинку.
Зі свинячою грудинкою
Цей щедрий і смачний рецепт ідеально підходить, наприклад, для швидкого обіду. Час підготовки — 25 хвилин. Час приготування — 1,5 години + 15 хвилин. Час охолодження — 6 годин.
Інгредієнти для 4 осіб:
- 600 г свіжої свинячої грудинки;
- 1 салат ромен;
- 2 яйця;
- 1 анчоус в олії;
- 75 г пармезану;
- 2 скибочки хліба для сендвічів;
- 1 зубчик часнику;
- сік 1/2 лимона;
- 5 ст. л. оливкової олії;
- сіль, перець — за смаком.
Помістіть свинячу грудинку у велику каструлю, рясно залийте холодною водою, додайте сіль і перець, доведіть до кипіння, потім встановіть вогонь так, щоб вода кипіла протягом 1,5 години.
Дайте м'ясу охолонути у воді. Злийте воду, помістіть у блюдо, накрийте дошкою і поставте на неї вантаж. Охолодіть мінімум 6 годин.
Після цього варіть яйця в каструлі з киплячою водою протягом 6 хвилин, поки вони не стануть м'якими. Злийте з них воду і замочіть на 5 хвилин у холодній воді. У салатниці розітріть виделкою яйця некруто з підсушеними анчоусами, лимонним соком і 3 ложками олії.
З хліба зніміть кірку, натріть скибочки очищеним часником, наріжте кубиками. Обсмажте їх на сковорідці з олією, що залишилася. Викладіть на всмоктувальний папір.
Очистіть і наріжте салат соломкою за допомогою овочечистки.
Дістаньте грудинку з холодильника, видаліть шкірку та шар жиру під нею. Наріжте м'ясо скибочками завтовшки 1 см і розріжте їх на дві частини. Підсушіть на грилі, планчі або вугіллі барбекю, перевернувши кілька разів.
Змішайте салат із соусом у салатниці. Посипте грінками, пармезаном і смаженим м'ясом.
Рецепт від Сіріла Ліньяка
В освіжаючому, легкому і смачному салаті від шеф-кухаря, кондитера і телеведучого Сиріла Ліньяка — курячі грудки на грилі, яйця некруто, часникові грінки, домашній соус. Час підготовки — 15 хвилин. Час приготування — 16 хвилин.
Інгредієнти на 4 осіб:
- 5 яєць + 1 жовток;
- 2 курячі грудки;
- ½ салату ромен;
- 100 г пармезану;
- 1,5 зубчика часнику;
- 20 г пасти з анчоусів;
- 1 ст. л. хересного оцту;
- ½ лимона;
- 7 мл олії виноградних кісточок;
- 5 мл цільних збитих вершків;
- вустерський соус;
- 4 ст. л. хлібних грінок;
- сіль, перець — за смаком.
Обсмажте курку на сковорідці, скропленій оливковою олією. Обсмажте білки, щоб вони красиво підрум'янилися. Зменшіть кількість перед додаванням приправ і накрийте кришкою, щоб продовжити приготування на повільному вогні.
Тим часом варіть яйця некруто протягом 6 хвилин у киплячій воді. Коли вони будуть готові, дайте їм охолонути в холодній воді, потім очистіть їх.
Вимийте салат.
Приготуйте в блендері соус "Цезар". Підсмажте грінки на змащеній олією сковороді з подрібненим зубчиком часнику. Яйця, що залишилися, наріжте четвертинками, а курку — смужками.
Розкладіть салат по тарілках. Додайте курку, яйця та часникові грінки.
Налийте трохи соусу, потім додайте стружку пармезану. Подавайте негайно.
До речі, для смаку можна додати шматочки авокадо.
Справжній "Цезар" — без курки
За традиційним рецептом він складається з салату ромен, пармезану, зварених круто яєць і анчоусів, а також типового соусу на основі вустерського соусу й анчоусів. Час підготовки — 15 хвилин. Час приготування — 5 хвилин.
Інгредієнти на 6 осіб:
- 2 салати ромен;
- 8 філе анчоусів;
- 2 яйця + 2 жовтки;
- 50 г пармезану;
- 2 зубчики часнику;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- 1 ст. л. вустерського соусу;
- 1 ч. л. цільнозернової гірчиці;
- 6 ст. л. оливкової олії;
- сіль, свіжомелений перець — за смаком.
Для грінок —
- 3 скибочки черствого хліба або 6 скибочок багета;
- оливкова олія
Салати очистіть від шкірки, видаливши велике зелене листя, вимийте, підсушіть, потім наріжте соломкою і покладіть у салатницю.
Два яйця відваріть у киплячій підсоленій воді 5 хвилин, освіжіть їх під холодною водою, потім очистіть.
Змішайте (або розчавіть у ступці) 4 філе анчоусів із 2 яєчними жовтками, пармезаном, очищеними зубчиками часнику, лимонним соком, гірчицею, вустерським соусом, сіллю, перцем та оливковою олією, потім полийте соусом салат та акуратно перемішайте.
Обсмажте нарізаний кубиками хліб у невеликій кількості маслинової олії та викладіть його в салат разом із нарізаними некруто яйцями та рештою філе анчоусів. Дехто додає шматочки курки-гриль.
З лобстером
На свята спробуйте більш шикарну і святкову версію, де птах замінюється омаром, щоб надати салату нотку елегантності. Римський салат, грінки для сендвічів і класичний соус із пармезану, майонезу, анчоусів, часнику та лимона доповнять ідеальну закуску Час підготовки — 20 хвилин. Час приготування — 30 хвилин.
Інгредієнти на 8 осіб:
- 4 заморожених хвости омара;
- 2 салати ромен;
- 3 ст. л. майонезу;
- 80 г пармезану;
- 3 філе анчоусів у олії;
- 2 скибочки хліба для сендвічів;
- 1 зубчик часнику;
- сік 1/2 лимона;
- 1 пакетик судового відвару;
- 30 г вершкового масла;
- сіль, перець — за смаком.
Заморожені хвости омара покладіть у сотейник, залийте холодною водою, додайте пакетик супового бульйону. Доведіть до середнього вогню і варіть 30 хвилин. Вимкніть вогонь і дайте омарам охолонути в бульйоні.
Тим часом очистіть і подрібніть зубчик часнику. Злийте воду з анчоусів, розріжте їх на шматочки. Покладіть усе разом із половиною нарізаного кубиками пармезану та майонезом у чашу кухонного комбайна.
Додавайте потроху лимонний сік до отримання крему, крім того, додає сіль (трохи через анчоуси), перець.
З бутербродного хліба зніміть скоринку, наріжте його кубиками, підрум'яньте на сковороді з олією. Видаліть із салату зовнішнє листя, вимийте його і наріжте злегка великими смужками.
З остиглих хвостів омара злийте воду, очистіть їх і наріжте м'якоть медальйонами. Пармезан, що залишився, наріжте стружкою за допомогою овочечистки.
Викладіть салат і медальйони омара в салатницю. Влийте соус і перемішайте. Посипте стружкою пармезану і грінками та подавайте.
Із селерою
Інгредієнти на 4 особи:
- 2 скибочки сільського хліба, нарізаного кубиками;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- сіль.
Для соусу —
- 1 великий яєчний жовток;
- 1 нарізане філе анчоуса;
- 1 невеликий зубчик нарізаного часнику;
- 1 ст. л. свіжовичавленого лимонного соку;
- 2 ч. л. білого винного оцту;
- 1 ч. л. діжонської гірчиці;
- 4 ст. л. рослинної олії;
- свіжомелений чорний перець;
- 40 г тертого пармезану;
- 2 салати ромен;
- 8 стебел серцевини селери, тонко нарізаних, з листям;
- ¼ кореня селери, очищеного і нарізаного сірниками (можна також використовувати чорну редьку).
Розігрійте духовку до 190° градусів. Перемішайте хліб з оливковою олією, щільно покладіть на деко і посоліть. Запікайте в духовці 5-10 хвилин, щоб грінки вийшли хрусткими. Дайте охолонути.
Змішайте яєчний жовток, нарізані кубиками анчоуси, часник, лимонний сік, оцет і гірчицю в блендері до отримання однорідної маси. Продовжуйте перемішувати і повільно вливайте рослинну олію, щоб суміш загусла. У вас має вийти соус, якщо він занадто густий, додайте ще олії.
Вилийте все в салатницю, додаємо сіль і перець. Додайте тертий пармезан. Додайте листя ромена, стебла і листя селери та корінь селери, потім добре перемішайте. Подавайте салат, прикрасивши грінками і стружкою пармезану.
З філе анчоусів
Час приготування — 10 хвилин.
Інгредієнти на 6 осіб:
- 2 салати ромен;
- 12 філе анчоусів;
- 50 г пармезану;
- 6 скибочок підсмаженого хліба для сендвічів;
- 1 яєчний жовток;
- 2 зубчики часнику;
- сік лимона;
- 8 мл оливкової олії;
- сіль, перець — за смаком.
Видаліть листя салату, темне викиньте, вимийте, дайте стекти воді.
Розріжте філе анчоусів навпіл. За допомогою ножа сформуйте смужки пармезану.
Приготуйте соус: наріжте зубчики часнику, покладіть їх у миску з яєчним жовтком, сіллю, перцем, лимонним соком і збийте міксером, вливаючи тонкою цівкою оливкову олію, як для майонезу. Зупиніться, щойно соус стане однорідним.
Розкладіть салат у салатницю, додайте анчоуси, салатний соус, смужки пармезану і підсмажений хліб.
Із сиром рокфор і беконом
Час підготовки — 30 хвилин. Час приготування — 15 хвилин.
Інгредієнти на 4 особи:
- 1 салат ромен;
- 130 г сиру рокфор;
- 4 тонких скибочки бекону;
- 2 зубчики часнику;
- 1 дуже свіжий яєчний жовток;
- 1 ст. л. діжонської гірчиці;
- 3 філе анчоусів у олії;
- 1/2 багета;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- 12 мл олії;
- 5 мл оливкової олії;
- перець.
Почистіть часник, залиште 1 зубчик, інший подрібніть, покладіть у чашу блендера з 30 г рокфору, анчоусами, яєчним жовтком, гірчицею, лимонним соком і невеликою кількістю перцю. Перемішуйте, поки інгредієнти добре не змішаються.
Продовжуючи перемішувати, влийте 12 мл олії, поки соус не стане однорідним.
Розігрійте духовку до 180° градусів.
Наріжте багет тонкими скибочками, змастіть оливковою олією, викладіть на деко, підрум'яньте в духовці 8-10 хвилин. Натріть їх часником, що залишився.
Покладіть бекон на деко під дуже гарячий гриль і залиште до хрусткої скоринки. Дайте йому охолонути, а потім розламайте його на шматочки.
Вимийте й обріжте листя ромена, великі наріжте крупно. Викладіть його в салатник до залишку розкришеного рокфора, грінок, бекону, потім залийте соусом. Акуратно перемішайте і подавайте.
З фуа-гра
Інгредієнти на 6 осіб:
- 1 салат ромен;
- 2 скибочки хліба для сендвічів без скоринки;
- 20 г вершкового масла;
- 200 г напівфабрикату качиного фуа-гра;
- 1 ч. л. бальзамічного оцту;
- 1 дуже свіжий яєчний жовток;
- 5 ст. л. оливкової олії;
- 75 г стружки пармезану;
- сіль.
Очистіть 1 салат ромен і наріжте велике листя на шматочки. Дві скибочки бутербродного хліба без скоринки наріжте невеликими квадратиками, підрум'яньте на сковороді з 20 г вершкового масла. Злийте воду на всмоктувальний папір. 200 г напівфабрикату качиної фуа-гра наріжте кубиками.
У салатниці змішайте сіль, перець, 1 ч. л. бальзамічного оцту, 1 дуже свіжий яєчний жовток і 5 ст. л. оливкової олії.
Висипте всі інгредієнти в салатник, акуратно перемішайте, прикрасьте 75 г стружки пармезану і відразу ж подавайте.
Із хрустким пісочним печивом
Час приготування — 30 хвилин.
- Інгредієнти на 4 особи:
- 1 рулет пісочного тіста;
- 1 пакетик салату ромен;
- 6 філе анчоусів в олії;
- 1 шматочок 50 г пармезану;
- 1 яєчний жовток;
- 6 ст. л. оливкової олії;
- 1 ст. л. приправи савора;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- 1/2 ч. л. вустерського соусу;
- сіль, свіжомелений перець — за смаком.
Розігрійте духовку до 180° градусів.
Розкачайте тісто і за допомогою перевернутої миски виріжте 4 рівних диски.
Помістіть диски тіста на деко з антипригарним покриттям або застелене папером для випічки. Наколіть тісто виделкою і випікайте 20-25 хвилин, поки пісочне печиво не стане золотисто-коричневим.
Тим часом наріжте підсушені анчоуси, додайте олію, савору, яєчний жовток, лимонний сік, вустерський соус, добре перемішайте, додайте трохи солі, перцю, додайте 1 ст. л. води, якщо соус здається надто густим.
Під час подачі добре перемішайте салат і соус і розподіліть по пісочному печиву.
Посипте стружкою пармезану і подавайте.Важливо
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