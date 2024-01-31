Класичний чи оновлений "Цезар": який салат обрати

Будь-який шеф-кухар скаже, що головна складова гарного салату "Цезар" — це правильний соус.

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Хто не любить цей символ американської кухні! Причому незалежно від того, приготований цей салат за класичним рецептом італійця Сезара Кардіні чи вже модернізований за запитами сучасних шанувальників "Цезаря". А приготувати різні варіації цієї прекрасної страви нам допоможуть кулінари французького журналу Marie Claire.

На перший погляд, приготувати "Цезар" нескладно, до того ж додаючи в нього такі сучасні інгредієнти, як фуа-гра, лобстери, креветки, авокадо і сир рокфор. Та й у традиційному варіанті — прекрасно поєднуються салат ромен, анчоуси, яйця, грінки, сир пармезан і головна складова — соус.

Справжній рецепт соусу "Цезар"

Саме він є ключовим інгредієнтом однойменного салату, що надає йому всієї чудової смакоти і неповторного смаку. Час підготовки — 30 хвилин, час приготування — 10 хвилин.

Інгредієнти на 4 осіб:

2 філе анчоусів в олії;

2 зубчики часнику;

30 г каперсів (за бажанням);

сік 1 лимона;

1 яйце;

1 яєчний жовток;

50 г тертого пармезану4

5 мл рідких вершків;

1 ст. л. гірчиці;

2 ст. л. вустерського соусу (щоб не помилитися, краще купити готовий);

(щоб не помилитися, краще купити готовий); 2 ст. л. хересного оцту;

10 мл оливкової олії;

сіль, перець — за смаком.В одну каструлю з киплячою водою обережно занурте яйце на 9-10 хвилин.

Зубчики часнику очистіть і подрібніть, зварене круто яйце подрібніть 1 ножем.

Помістіть зварене круто яйце в одну високу миску із сирим яєчним жовтком, гірчицею, каперсами, анчоусами, часником, вустерським соусом, оцтом, лимонним соком, сіллю і перцем. Перемішуйте 30 секунд ручним блендером, потім влийте оливкову олію, продовжуючи перемішувати.

Додайте тертий пармезан і вершки, перемішуйте ще 20 секунд, додайте трохи холодної води, якщо соус занадто густий. Помістіть соус у холодильник.

Соус без олії

А ще є соус "Цезар" вершковий, тобто соус-вінегрет, що поєднує різні інгредієнти з багатим смаком. Його автор — двозірковий мішленівський шеф-кухар Жан-Франсуа П'єж — пропонує більш здорову, але не менш смачну версію без олії. Час приготування — 5 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

1/2 зубчика часнику;

1 яйце, зварене круто;

4 солоних філе анчоусів (знесолених);

1 ст. л. гірчиці;

кілька крапель соусу табаско ;

; 1 чайна ложка вустерського соусу;

7 ст. л. збитого сиру бланк 0% жирності;

сік 1/2 лайма або жовтого лимона;

сіль.

Зубчик часнику видавіть часникодавкою. Помістіть усі інгредієнти (крім лимонного соку) з половиною сиру бланк у чашу міксера. Посоліть.

Перемішуйте до отримання дуже гладкої текстури. Додайте частину бланка, що залишилася. Ще раз перемішайте. Додайте сік половини лимона і перемішайте востаннє.

Важливо

Піца "Цезар": майже салат, але є великий нюанс

Отже, справжні соуси готовий. Тепер можна й сам салат спробувати урізноманітнити. Проте почнемо з класики, замінивши, щоправда, курячу грудку на свинячу грудинку.

Зі свинячою грудинкою

Цей щедрий і смачний рецепт ідеально підходить, наприклад, для швидкого обіду. Час підготовки — 25 хвилин. Час приготування — 1,5 години + 15 хвилин. Час охолодження — 6 годин.

Інгредієнти для 4 осіб:

600 г свіжої свинячої грудинки;

1 салат ромен;

2 яйця;

1 анчоус в олії;

75 г пармезану;

2 скибочки хліба для сендвічів;

1 зубчик часнику;

сік 1/2 лимона;

5 ст. л. оливкової олії;

сіль, перець — за смаком.

Помістіть свинячу грудинку у велику каструлю, рясно залийте холодною водою, додайте сіль і перець, доведіть до кипіння, потім встановіть вогонь так, щоб вода кипіла протягом 1,5 години.

Дайте м'ясу охолонути у воді. Злийте воду, помістіть у блюдо, накрийте дошкою і поставте на неї вантаж. Охолодіть мінімум 6 годин.

Після цього варіть яйця в каструлі з киплячою водою протягом 6 хвилин, поки вони не стануть м'якими. Злийте з них воду і замочіть на 5 хвилин у холодній воді. У салатниці розітріть виделкою яйця некруто з підсушеними анчоусами, лимонним соком і 3 ложками олії.

З хліба зніміть кірку, натріть скибочки очищеним часником, наріжте кубиками. Обсмажте їх на сковорідці з олією, що залишилася. Викладіть на всмоктувальний папір.

Очистіть і наріжте салат соломкою за допомогою овочечистки.

Дістаньте грудинку з холодильника, видаліть шкірку та шар жиру під нею. Наріжте м'ясо скибочками завтовшки 1 см і розріжте їх на дві частини. Підсушіть на грилі, планчі або вугіллі барбекю, перевернувши кілька разів.

Змішайте салат із соусом у салатниці. Посипте грінками, пармезаном і смаженим м'ясом.

Рецепт від Сіріла Ліньяка

В освіжаючому, легкому і смачному салаті від шеф-кухаря, кондитера і телеведучого Сиріла Ліньяка — курячі грудки на грилі, яйця некруто, часникові грінки, домашній соус. Час підготовки — 15 хвилин. Час приготування — 16 хвилин.

Інгредієнти на 4 осіб:

5 яєць + 1 жовток;

2 курячі грудки;

½ салату ромен;

100 г пармезану;

1,5 зубчика часнику;

20 г пасти з анчоусів;

1 ст. л. хересного оцту;

½ лимона;

7 мл олії виноградних кісточок;

5 мл цільних збитих вершків;

вустерський соус;

4 ст. л. хлібних грінок;

сіль, перець — за смаком.

Обсмажте курку на сковорідці, скропленій оливковою олією. Обсмажте білки, щоб вони красиво підрум'янилися. Зменшіть кількість перед додаванням приправ і накрийте кришкою, щоб продовжити приготування на повільному вогні.

Тим часом варіть яйця некруто протягом 6 хвилин у киплячій воді. Коли вони будуть готові, дайте їм охолонути в холодній воді, потім очистіть їх.

Вимийте салат.

Приготуйте в блендері соус "Цезар". Підсмажте грінки на змащеній олією сковороді з подрібненим зубчиком часнику. Яйця, що залишилися, наріжте четвертинками, а курку — смужками.

Розкладіть салат по тарілках. Додайте курку, яйця та часникові грінки.

Налийте трохи соусу, потім додайте стружку пармезану. Подавайте негайно.

До речі, для смаку можна додати шматочки авокадо.

Справжній "Цезар" — без курки

За традиційним рецептом він складається з салату ромен, пармезану, зварених круто яєць і анчоусів, а також типового соусу на основі вустерського соусу й анчоусів. Час підготовки — 15 хвилин. Час приготування — 5 хвилин.

Інгредієнти на 6 осіб:

2 салати ромен;

8 філе анчоусів;

2 яйця + 2 жовтки;

50 г пармезану;

2 зубчики часнику;

1 ст. л. лимонного соку;

1 ст. л. вустерського соусу;

1 ч. л. цільнозернової гірчиці;

6 ст. л. оливкової олії;

сіль, свіжомелений перець — за смаком.

Для грінок —

3 скибочки черствого хліба або 6 скибочок багета;

оливкова олія

Салати очистіть від шкірки, видаливши велике зелене листя, вимийте, підсушіть, потім наріжте соломкою і покладіть у салатницю.

Два яйця відваріть у киплячій підсоленій воді 5 хвилин, освіжіть їх під холодною водою, потім очистіть.

Змішайте (або розчавіть у ступці) 4 філе анчоусів із 2 яєчними жовтками, пармезаном, очищеними зубчиками часнику, лимонним соком, гірчицею, вустерським соусом, сіллю, перцем та оливковою олією, потім полийте соусом салат та акуратно перемішайте.

Обсмажте нарізаний кубиками хліб у невеликій кількості маслинової олії та викладіть його в салат разом із нарізаними некруто яйцями та рештою філе анчоусів. Дехто додає шматочки курки-гриль.

З лобстером

На свята спробуйте більш шикарну і святкову версію, де птах замінюється омаром, щоб надати салату нотку елегантності. Римський салат, грінки для сендвічів і класичний соус із пармезану, майонезу, анчоусів, часнику та лимона доповнять ідеальну закуску Час підготовки — 20 хвилин. Час приготування — 30 хвилин.

Інгредієнти на 8 осіб:

4 заморожених хвости омара;

2 салати ромен;

3 ст. л. майонезу;

80 г пармезану;

3 філе анчоусів у олії;

2 скибочки хліба для сендвічів;

1 зубчик часнику;

сік 1/2 лимона;

1 пакетик судового відвару;

30 г вершкового масла;

сіль, перець — за смаком.

Заморожені хвости омара покладіть у сотейник, залийте холодною водою, додайте пакетик супового бульйону. Доведіть до середнього вогню і варіть 30 хвилин. Вимкніть вогонь і дайте омарам охолонути в бульйоні.

Тим часом очистіть і подрібніть зубчик часнику. Злийте воду з анчоусів, розріжте їх на шматочки. Покладіть усе разом із половиною нарізаного кубиками пармезану та майонезом у чашу кухонного комбайна.

Додавайте потроху лимонний сік до отримання крему, крім того, додає сіль (трохи через анчоуси), перець.

З бутербродного хліба зніміть скоринку, наріжте його кубиками, підрум'яньте на сковороді з олією. Видаліть із салату зовнішнє листя, вимийте його і наріжте злегка великими смужками.

З остиглих хвостів омара злийте воду, очистіть їх і наріжте м'якоть медальйонами. Пармезан, що залишився, наріжте стружкою за допомогою овочечистки.

Викладіть салат і медальйони омара в салатницю. Влийте соус і перемішайте. Посипте стружкою пармезану і грінками та подавайте.

Із селерою

Інгредієнти на 4 особи:

2 скибочки сільського хліба, нарізаного кубиками;

2 ст. л. оливкової олії;

сіль.

Для соусу —

1 великий яєчний жовток;

1 нарізане філе анчоуса;

1 невеликий зубчик нарізаного часнику;

1 ст. л. свіжовичавленого лимонного соку;

2 ч. л. білого винного оцту;

1 ч. л. діжонської гірчиці;

4 ст. л. рослинної олії;

свіжомелений чорний перець;

40 г тертого пармезану;

2 салати ромен;

8 стебел серцевини селери, тонко нарізаних, з листям;

¼ кореня селери, очищеного і нарізаного сірниками (можна також використовувати чорну редьку).

Розігрійте духовку до 190° градусів. Перемішайте хліб з оливковою олією, щільно покладіть на деко і посоліть. Запікайте в духовці 5-10 хвилин, щоб грінки вийшли хрусткими. Дайте охолонути.

Змішайте яєчний жовток, нарізані кубиками анчоуси, часник, лимонний сік, оцет і гірчицю в блендері до отримання однорідної маси. Продовжуйте перемішувати і повільно вливайте рослинну олію, щоб суміш загусла. У вас має вийти соус, якщо він занадто густий, додайте ще олії.

Вилийте все в салатницю, додаємо сіль і перець. Додайте тертий пармезан. Додайте листя ромена, стебла і листя селери та корінь селери, потім добре перемішайте. Подавайте салат, прикрасивши грінками і стружкою пармезану.

З філе анчоусів

Час приготування — 10 хвилин.

Інгредієнти на 6 осіб:

2 салати ромен;

12 філе анчоусів;

50 г пармезану;

6 скибочок підсмаженого хліба для сендвічів;

1 яєчний жовток;

2 зубчики часнику;

сік лимона;

8 мл оливкової олії;

сіль, перець — за смаком.

Видаліть листя салату, темне викиньте, вимийте, дайте стекти воді.

Розріжте філе анчоусів навпіл. За допомогою ножа сформуйте смужки пармезану.

Приготуйте соус: наріжте зубчики часнику, покладіть їх у миску з яєчним жовтком, сіллю, перцем, лимонним соком і збийте міксером, вливаючи тонкою цівкою оливкову олію, як для майонезу. Зупиніться, щойно соус стане однорідним.

Розкладіть салат у салатницю, додайте анчоуси, салатний соус, смужки пармезану і підсмажений хліб.

Із сиром рокфор і беконом

Час підготовки — 30 хвилин. Час приготування — 15 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

1 салат ромен;

130 г сиру рокфор;

4 тонких скибочки бекону;

2 зубчики часнику;

1 дуже свіжий яєчний жовток;

1 ст. л. діжонської гірчиці;

3 філе анчоусів у олії;

1/2 багета;

1 ст. л. лимонного соку;

12 мл олії;

5 мл оливкової олії;

перець.

Почистіть часник, залиште 1 зубчик, інший подрібніть, покладіть у чашу блендера з 30 г рокфору, анчоусами, яєчним жовтком, гірчицею, лимонним соком і невеликою кількістю перцю. Перемішуйте, поки інгредієнти добре не змішаються.

Продовжуючи перемішувати, влийте 12 мл олії, поки соус не стане однорідним.

Розігрійте духовку до 180° градусів.

Наріжте багет тонкими скибочками, змастіть оливковою олією, викладіть на деко, підрум'яньте в духовці 8-10 хвилин. Натріть їх часником, що залишився.

Покладіть бекон на деко під дуже гарячий гриль і залиште до хрусткої скоринки. Дайте йому охолонути, а потім розламайте його на шматочки.

Вимийте й обріжте листя ромена, великі наріжте крупно. Викладіть його в салатник до залишку розкришеного рокфора, грінок, бекону, потім залийте соусом. Акуратно перемішайте і подавайте.

З фуа-гра

Інгредієнти на 6 осіб:

1 салат ромен;

2 скибочки хліба для сендвічів без скоринки;

20 г вершкового масла;

200 г напівфабрикату качиного фуа-гра;

1 ч. л. бальзамічного оцту;

1 дуже свіжий яєчний жовток;

5 ст. л. оливкової олії;

75 г стружки пармезану;

сіль.

Очистіть 1 салат ромен і наріжте велике листя на шматочки. Дві скибочки бутербродного хліба без скоринки наріжте невеликими квадратиками, підрум'яньте на сковороді з 20 г вершкового масла. Злийте воду на всмоктувальний папір. 200 г напівфабрикату качиної фуа-гра наріжте кубиками.

У салатниці змішайте сіль, перець, 1 ч. л. бальзамічного оцту, 1 дуже свіжий яєчний жовток і 5 ст. л. оливкової олії.

Висипте всі інгредієнти в салатник, акуратно перемішайте, прикрасьте 75 г стружки пармезану і відразу ж подавайте.

Із хрустким пісочним печивом

Час приготування — 30 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

1 рулет пісочного тіста;

1 пакетик салату ромен;

6 філе анчоусів в олії;

1 шматочок 50 г пармезану;

1 яєчний жовток;

6 ст. л. оливкової олії;

1 ст. л. приправи савора ;

; 1 ст. л. лимонного соку;

1/2 ч. л. вустерського соусу;

сіль, свіжомелений перець — за смаком.

Розігрійте духовку до 180° градусів.

Розкачайте тісто і за допомогою перевернутої миски виріжте 4 рівних диски.

Помістіть диски тіста на деко з антипригарним покриттям або застелене папером для випічки. Наколіть тісто виделкою і випікайте 20-25 хвилин, поки пісочне печиво не стане золотисто-коричневим.

Тим часом наріжте підсушені анчоуси, додайте олію, савору, яєчний жовток, лимонний сік, вустерський соус, добре перемішайте, додайте трохи солі, перцю, додайте 1 ст. л. води, якщо соус здається надто густим.

Під час подачі добре перемішайте салат і соус і розподіліть по пісочному печиву.

Посипте стружкою пармезану і подавайте.

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