Зі свіжих овочів. Рецепт зовсім іншого грецького салату
Усі знають популярний рецепт грецького салату із фетою, але це не він.
Про грецький салат, який подають у ресторанах у всьому світі, знаю всі. У ньому багато свіжих овочів, ароматної оливкової олії та сиру фети. Але в Греції, звісно, готують не лише його.
Відомий український кулінарний блогер Едуард Насиров пропонує приготувати Politiki salata – грецький салат із капустою та морквою. Цей салат підійде як доповнення до м'яса, так і тим, хто дотримується веганської дієти.
Politiki salata
Інгредієнти:
- половина качана капусти;
- дві моркви;
- два солодкі перці;
- 1 стебло селери;
- 2 зубчики часнику;
- 6 ст. л. оливкової олії;
- 4 ст. л. червоного винного оцту;
- сіль і перець.
Капусту нашаткуйте, або наріжте тонкою соломкою. Морквину натріть на великій тертці, або тертці для моркви по-корейськи.
Перець поріжте кубиками або соломкою. Краще взяти червоний або жовтий солодкий перець. Так салат вийде смачніше і виглядатиме ошатніше. Селеру поріжте кубиками, часник дрібно наріжте, або пропустіть через прес.
Змішайте всі інгредієнти у великій мисці, додайте оцет і олію, сіль та перець, перемішайте та відправте в холодильник на годину.
Подавайте грецький салат із теплим хлібом.
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