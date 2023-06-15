Просто приготувати. Рецепт дуже соковитої курки

Ця страва дуже швидко готується і виходить не гіршою, ніж у ресторані.

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Курку важко зіпсувати. Але можливо. Найсмачніше вона виходить, якщо докласти мінімум зусиль. Тоді вона вийде соковитою, ароматною та дуже смачною. Вся справа у маринаді. Після того, як вона замаринується, потрібно буде просто запекти її в духовці.

Ідеально для тих, хто любить смачно поїсти, але ненавидить довго стояти біля плити. Рецепт опублікувала відомий український шеф-кухар Валя Саєнко.

Соковита курка

Інгредієнти:

стегно куряче — 6 шт;

йогурт грецький без наповнювачів – 3 повні столові ложки;

часник – 5 зубчиків;

половинка лимона;

чебрець або орегано, сіль, перець, олія, копчена паприка.

Хоч у рецепті й вказані стегенця, але ви можете взяти будь-яку частину курки, навіть філе. Саме його зазвичай не люблять за те, що після приготування воно виходить сухим.

Змащуємо стегенця йогуртом та олією, посипаємо всіма спеціями, додаємо часник, пропущений через прес та лимонний сік.

Залишаємо маринуватися на кілька годин. Більше часу не потрібно, тому що в маринаді є кислота, а курка дуже ніжна.

Після цього викладаємо у форму і відправляємо в духовку, розігріту до 200 градусів. Нехай курка зарум'яниться. Можна додати половинку лимона для ароматності. Потім просто викиньте її.

Запікайте близько пів години. Якщо шматки м'яса дуже великі, то спочатку запікайте при 180 градусів пів години, а потім ще 10 хвилин при 220. Тоді вона точно зарум'яниться. Після приготування вийде смачний соус, так що подавати таку курку можна з будь-якою кашею, або картопляним пюре. Його можна приготувати за цим рецептом.