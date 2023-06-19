Из свежих овощей. Рецепт совсем другого греческого салата

Все знают популярный рецепт греческого салата с фетой, но это не он.

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Про греческий салат, который подают в ресторанах по всему миру, знаю все. В нем много свежих овощей, ароматного оливкового масла и сыра феты. Но в Греции, конечно, готовят не только его.

Известный украинский кулинарный блогер Эдуард Насыров предлагает приготовить Politiki salata – греческий салат с капустой и морковью. Этот салат подойдет, как дополнение к мясу, так и тем, кто соблюдает веганскую диету.

Politiki salata

Ингредиенты:

половина кочана капусты;

две моркови;

два сладких перца;

1 стебель сельдерея;

2 зубчика чеснока;

6 ст. л. оливкового масла;

4 ст. л. красного винного уксуса;

соль и перец.

Капусту нашинкуйте, или нарежьте тонкой соломкой. Морковку натрите на крупной терке, или терке для морковки по-корейски.

Перец порежьте кубиками, или соломкой. Лучше взять красный, или желтый сладкий перец. Так салат выйдет вкуснее и будет выглядеть наряднее. сельдерей порежьте кубиками, чеснок мелко нарежьте, или пропустите через пресс.

Смешайте все ингредиенты в большой миске, добавьте уксус и растительное масло, соль и перец, перемешайте и отправьте в холодильник на час.

Подавайте греческий салат с теплым хлебом.

К такому салату отлично подойдет сочная запеченная курица. И как ее приготовить, Фокус рассказывал ранее.