Піца "Цезар": майже салат, але є великий нюанс

Що буде, якщо інгредієнти для найпопулярнішого салату поєднати з піцою? Правильно — піца "Цезар".

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Любителям піци напевно сподобається цей рецепт. Серед усього різноманіття способів приготування цієї італійської класики сайт Zira рекомендує спробувати саме цей рецепт.

Незвичайна піца "Цезар" виходить соковитою і смачною: у ній чудово поєднуються ніжне дріжджове тісто, пікантний соус, шматочки курочки, помідори чері та листя айсберга. Жоден шанувальник піци не зможе пройти повз цей рецепт. До речі, із зазначених нижче інгредієнтів виходять 2 середні піци.

Піца "Цезар"

Інгредієнти:

Для тіста:

200 мл теплої води;

3 чайні ложки цукру;

1,5 чайні ложки сухих дріжджів;

0,5 чайної ложки солі;

2 столові ложки оливкової або рослинної олії;

300 гр борошна.

Для начинки:

400 гр курячого філе;

1 чайна ложка солі;

0,5 чайної ложки чорного перцю;

0,5 чайної ложки паприки;

суміш з італійських трав;

20 мл оливкової або рослинної олії;

10-12 помідорів чері;

половина пучка салату Айсберг;

200 г сиру моцарела;

50 г сиру пармезан.

Для соусу:

120 грмайонезу;

2 столові ложки сметани;

1,5 чайні ложки соєвого соусу;

3 зубчики часнику.

Для початку висипте в миску цукор і дріжджі, після чого додайте туди теплу воду, перемішайте і залиште на 10 хвилин.

Тепер додайте в миску рослинну олію, а також сіль. У цю ж суміш додайте борошно і замісіть м'яке, але не липуче до рук тісто. Залишити тісто в теплому місці на 1 годину до того моменту, поки тісто не підніметься.

Куряче філе потрібно нарізати невеликими кубиками. Додати в нього сіль, перець, паприку й італійські трави, а потім гарненько все це перемішати.

На рослинній олії обсмажити курку до золотистого кольору. Помідори чері наріжте по половинці, а два види сиру натріть на середній тертці.

Тепер потрібно приготувати соус. У невеликій чаші змішайте сметану і майонез, додайте натертий пармезан, часник і соус, а тепер усе знову ретельно перемішайте до однорідності.

Коли тісто підніметься, то розділіть його на дві рівні частини. Стіл або аркуш пергаменту необхідно присипати борошном. Кожну частину вам буде потрібно розтягнути руками, потім розкачати в пласт і сформувати невеликі бортики. Краще розкачувати тісто відразу на пергаменті — так його легше буде перенести на деко.

Тепер змастіть основу з тіста соусом (тільки залиште трохи соусу для листя Айсберга), посипте сиром моцарела, викладіть помідори і курку.

Відправте отриману заготовку піци в розігріту до 200 С духовку на 10-15 хвилин. Поки вона готується, нарвіть руками листя салату Айсберг і перемішайте з невеликою кількістю соусу, що залишився. Коли піца приготується, то викладіть листя Айсберга на готову піцу і подавайте.

А якщо вам ліньки возитися з піцою, то Фокус пропонує простий рецепт Чіполлати. Це типовий італійський омлет, який здавна готували в селах.