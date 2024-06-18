Салату "Цезарь" – 100 лет: рецепт и история традиционного мексиканского салата

Салат "Цезарь" известен по всему миру. Но мало, кто знает, что его придумал шеф-повар из Тихуаны в 1924 году.

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Салат "Цезарь" — сытный и вкусный салат, изобретенный в 1924 году в Тихуане, Мексика, шеф-поваром итальянского происхождения Чезаре Кардини. В честь шефа салат и получил название. Рецептом традиционного салата поделились на сайте Cookist.

Шеф Кардини приготовил салат из остатков, которые остались на кухне: салат ромен, гренки, пармезан, оливковое масло, вустерширский соус и сырой яичный желток. Это потом салат дополнялся куриной грудкой, беконом, помидорчиками черри, вареным вкрутую перепелиными яйцами и прочими ингредиентами. Продается даже фирменный соус для салата "Цезарь", уже готовый, если не хочется готовить его самостоятельно.

Здесь мы предлагаем вам вариант с куриной грудкой-гриль , который пользуется особой популярностью и любовью во всем мире. Чтобы подать его на стол, просто зажарьте курицу на гриле и нарежьте ее полосками, поджарьте черствый белый хлеб с небольшим количеством масла и щепоткой соли, затем соберите их в миску вместе с салатом и хлопьями пармезана. Все дополняется соусом , полученным путем смешивания масла, лимонного сока, капли вустерширского соуса, соли и ложки горчицы.

В результате получается вкусное блюдо, которое идеально подходит для легкого обеда, а также удобно брать с собой в офис или на пикник на свежем воздухе.

Салат "Цезарь"

Ингредиенты:

салат латук – один кочан;

куриная грудка — 400 г;

черствый белый хлеб — 120 г;

оливковое масло, соль, хлопья пармезана.

Для заправки:

лимонный сок;

оливковое масло – 25 мл;

вустерский соус – 8 мл;

горчица — 20 г;

соль.

Чтобы приготовить салат "Цезарь", сначала разберитесь с курицей: нарежьте грудку ломтиками, выложите на уже горячий гриль и подождите, пока часть, обращенная вверх, станет светлой. На этом этапе переверните курицу на другую сторону и дайте ей готовиться еще 3-4 минуты. Затем нарежьте ее полосками и отложите в сторону.

Налейте немного масла в большую сковороду, добавьте нарезанный кубиками черствый хлеб и щепотку соли, затем поджарьте хлеб, постоянно помешивая, пока он не станет золотисто-коричневым.

Позаботьтесь о соусе: соберите в небольшую миску 25 мл масла, профильтрованный лимонный сок, вустерширский соус, горчицу и соль.

Перемешайте венчиком или вилкой до получения идеальной эмульсии.

На этом этапе приступаем к сборке салата: на тарелку выкладываем предварительно промытый, обсушенный и нарезанный салат, затем курицу и гренки. Посыпьте хлопьями пармезана и аккуратно перемешайте двумя ложками, чтобы распределить все ингредиенты. Полейте соусом и подавайте.

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