Пикантный и очень вкусный: рецепт виноградного салата

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Виноградный салат — это салат из неожиданного набора продуктов, которые идеально сочетаются вместе.

Виноградный салат готовят из свежего салата, винограда и сыра горгонзола. Остальные ингредиенты удачно его дополняют. Это красочное и аппетитное блюдо, которое отлично подойдет для летнего ужина. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Для оптимального результата важно, чтобы ингредиенты были очень свежими и отличного качества . Вы можете заменить шпинат или салат рукколой или ваших любимых салатов. Вместо хамона можно добавить ветчину, или сильно подсушенный бекон, а вместо горгонзолы выбрать полузрелый пекорино или фету. Для более сильного и ароматного вкуса вместо яблочного уксуса можно использовать бальзамический.

Салат с виноградом

Ингредиенты:

салат (или шпинат) — 150 г;

белый или черный виноград без косточек — 150 г;

горгонзола — 100 г;

хамон — 100 г;

очищенные грецкие орехи — 50 г;

оливковое масло — 4 столовые ложки;

яблочный уксус — 1 столовая ложка.

Виноград надо хорошо вымыть и обсушить. Разрежьте виноградины пополам и отложите в сторону. Аккуратно вымойте и высушите шпинат и салат.

Нарежьте горгонзолу кубиками. Приготовьте заправку, смешав в небольшой миске оливковое масло с солью.

Также добавьте уксус, перемешайте и отставьте в сторону.

Соберите виноградный салат, выбрав большую низкую миску, или форму для запекания. Положите салат, потом виноград, потом кубики сыра, хамон. Наконец, добавьте очищенные грецкие орехи, нарезанные по своему вкусу.

Полейте виноградный салат приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте.

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