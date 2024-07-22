Пикантный пирог Капрезе: простой и вкусный летний рецепт в деревенском стиле

Пикантный пирог Капрезе — это быстрый и очень вкусный рецепт, вдохновленный знаменитым одноименным салатом.

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Это идеальное деревенское блюдо для весны или лета. И приготовить его можно из готовоего слоеного теста и горстки свежих ингредиентов. Он настолько просто готовится, что с ним справиться даже ребенок. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Пикантный пирог Капрезе также превосходен в холодном виде, его можно нарезать ломтиками и использовать в качестве домашнего аперитива. Пикантный пирог Капрезе можно взять с собой на пикник, или на работу.

Для более аппетитного и вкусного результата, можно украсить торт обессоленными каперсами, черными оливками без косточек, филе анчоусов в масле, кубиками копченого сыра, или вареной ветчиной.

Пирог Капрезе

Ингредиенты

готовое слоеное тесто;

сыр моцарелла — 300 г;

4 крупных помидора;

соус песто — 1 столовая ложка;

сушеный орегано, оливковое масло, соль, перец, базилик.

Нарезаем моцареллу и даем стечь сыворотке. Помидоры промойте и также нарежьте не слишком тонкими ломтиками.

Переложите помидоры на тарелку, приправьте солью и перцем и посыпьте щепоткой сушеного орегано.

Приправьте небольшим количеством оливкового масла, аккуратно перемешайте и дайте постоять примерно четверть часа.

По истечении времени выложите хорошо смазанную маслом форму для пирога диаметром 24 см слоеным тестом, смажьте песто. Наполните основу из теста, чередуя ломтики моцареллы и помидоров. Складываем излишки слоеного теста поверх начинки, формируя края.

Посыпьте еще немного орегано и поставьте в разогретую до 200°C духовку примерно на 40 минут.

После приготовления достаньте пирог в деревенском стиле из духовки, переверните и дайте ему постоять несколько минут на решетке.

Украсьте пикантный пирог Капрезе несколькими листиками свежего базилика и подаем к столу.

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